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ОП начал информкампанию против главы «Слуги народа», – Мосийчук

Интерес президентской программой "Большое строительство" обернулся для Елены Шуляк масштабной информкампанией по заказу Офиса президента

сегодня, 16:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Банковая начала массовую кампанию против главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк. Причина, почему Елена Шуляк, сменившая на посту главы партии Александра Корниенко, впала в немилость ОП – попытки вмешаться в проект Президента "Большое строительство". Как информирует издание "Комментарии", об этом пишут "УНН", ссылаясь на телеграмм-канал экс-парламентария Игоря Мосийчука.

ОП начал информкампанию против главы «Слуги народа», – Мосийчук

Елена Шуляк. Фото: из открытых источников

По словам экс-нардепа, сначала в информационное пространство начали массово вбрасывать информацию о том, что муж Шуляк, как и ее брат, выехали в Польшу и забрали с собой более миллиона долларов наличными, часы, шубу.

"Сегодня появилась информация, что против Шуляк возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебным положением и незаконное обогащение… Проверил… действительно такое производство было зарегистрировано Бучанским отделением Нацполиции по решению Ирпенского суда, но еще до 24 февраля и давно было закрыто… "полное фуфло" – так охарактеризовал это производство мой собеседник из Нацполиции", – написал Мосийчук.

Игорь Мосийчук, ссылаясь на собственный источник, заявил, что за "информационным мочиловом" Шуляк стоит именно Банковая, а точнее, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Причина широко развернутой информационной кампании – из-за того, что глава "Слуги народа" слишком уж начала интересоваться президентской программой "Большое строительство", что и не понравилось Офису президента.

"Елена начала совать свой носик в вопрос "Большого строительства" и в ограбление, а точнее распродажу гуманитарной помощи… Продолжение следует… на улице большая война, а кто-то потоки делит", — добавил экс-нардеп.

Ранее ряд СМИ распространили непроверенную информацию о главе партии "Слуга народа" Елене Шуляке.

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Источник: https://ukranews.com/ua/news/879589-za-informkampaniyeyu-proty-glavy-slug-shulyak-stoyit-bankova-mosijchuk
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