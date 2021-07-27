ОП кадровыми ротациями хочет усилить направления работы силовых ведомств - эксперт

После увольнения Авакова с должности министра внутренних дел, были уволены и два его заместителя. Уволены три заместителя министра обороны Тарана. Двоих якобы обвиняют в коррупции и расхищении государственных денег. Об этом заявил народный депутат Украины IX созыва Сергей Магера.

Сергей Магера (фото из открытых источников)

"Очевидно, Офис президента кадровыми ротациями хочет усилить некоторые направления работы силовых ведомств. По какой причине убрали Кондратюка с должности главы СВР — неизвестно. СМИ связывают его отставку с делом украинского беглого судьи Чауса (похищен весной с территории Молдовы, местонахождение неизвестно – прим. ред.). ОП ограничился публикацией соответствующего указа на сайте, официальных комментариев не давал. Новый глава СВР Украины Александр Литвиненко — доктор политических наук, профессор, генерал-майор в отставке. С 2019 года возглавлял Институт стратегических исследований. Работал ранее в СБУ и в СНБО", — считает Магера.

По его словам, в некоторых СМИ распространяется информация, что Литвиненко больше теоретик, чем практик.

"В то же время, ряд экспертов признают его высокий профессионализм с сфере национальной безопасности. Насколько он будет эффективным на должности главы СВР, покажет время. Параллельно появилась информация о том, что президент также уволил начальника управления внутренней безопасности СБУ Наумова и первого заместителя главы СБУ Баранецкого. Но это пока только слухи. ОП давал противоречивые комментарии по этому поводу. Пресс-секретарь президента Никифоров сначала подтвердил, что президент подписал соответствующие указы, а позже — опроверг. Думаю, следует подождать официальной информации и не строить пока теории заговоров" — подчеркнул эксперт.

Напомним, на сайте Единого реестра электронных деклараций появился отчет о доходах Арсена Авакова, экс-главы Министерства внутренних дел Украины. Согласно данным его декларации, за 2021 год его зарплата на бывшей должности составила 499 616 гривен. Аваков также указал, что на данный момент хранит на банковских счетах в общем 1,3 млн гривен, 199 397 долларов и 147 708 евро.

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