Оккупанты готовят мобилизацию в Мариупольском районе в сентябре

Во временно оккупированном Мариуполе и районе оккупанты готовятся провести мобилизацию в сентябре. 31 августа в Мангуше прошло собрание коллаборантов, которые получили от донецкого руководства указание о срочном возобновлении военного учета в Мариупольском районе. Соответствующее решение зафиксировано протокольно.

Россия ищет пушечное мясо в Мариуполе

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его данным, как минимум в Мангушском районе будет развернута официальная мобилизация в течение сентября. Это также коснется и Мариуполя, хотя позже.

"По нашим данным, такое же указание получено и по Мариуполю, однако исполнение отсрочено на две недели. То есть ориентировочно в 20-х числах сентября Мариуполь и район ожидает первая волна мобилизации", — отметил Андрющенко.

Чтобы не быть спризваным в войска "ДНР", советник мэра призвал мужчин призывного возраста срочно эвакуироваться – "любым путем в любую сторону".

"Не дайте превратить себя в пушечное мясо", — резюмировал он.

Как известно, в Мариуполе, который временно находится под контролем российских войск, оккупанты начали вводить свои порядки. И первоочередной задачей, по их мнению, стала "деукраинизация" стелы на въезде в город.

Во временно оккупированном Мариуполе настоящая руина, в городе гуманитарная катастрофа, единственным источником еды для жителей является помощь от Красного Креста. В конце августа в Мариуполе произошел "голодный бунт". Причиной стало решение Красного Креста отменить выдачу гуманитарной помощи в лугопарке им. Гурова из-за большого количества людей.



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