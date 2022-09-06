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Оккупанты готовят мобилизацию в Мариупольском районе в сентябре

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко призвал жителей эвакуироваться

сегодня, 15:00
Автор:

Давиденко Евгения
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Во временно оккупированном Мариуполе и районе оккупанты готовятся провести мобилизацию в сентябре. 31 августа в Мангуше прошло собрание коллаборантов, которые получили от донецкого руководства указание о срочном возобновлении военного учета в Мариупольском районе. Соответствующее решение зафиксировано протокольно.

Оккупанты готовят мобилизацию в Мариупольском районе в сентябре

Россия ищет пушечное мясо в Мариуполе

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его данным, как минимум в Мангушском районе будет развернута официальная мобилизация в течение сентября. Это также коснется и Мариуполя, хотя позже. 

"По нашим данным, такое же указание получено и по Мариуполю, однако исполнение отсрочено на две недели. То есть ориентировочно в 20-х числах сентября Мариуполь и район ожидает первая волна мобилизации", — отметил Андрющенко.

Чтобы не быть спризваным в войска "ДНР", советник мэра призвал мужчин призывного возраста срочно эвакуироваться – "любым путем в любую сторону".

"Не дайте превратить себя в пушечное мясо", — резюмировал он.

Как известно, в Мариуполе, который временно находится под контролем российских войск, оккупанты начали вводить свои порядки. И первоочередной задачей, по их мнению, стала "деукраинизация" стелы на въезде в город.

Во временно оккупированном Мариуполе настоящая руина, в городе гуманитарная катастрофа, единственным источником еды для жителей является помощь от Красного Креста. В конце августа в Мариуполе произошел "голодный бунт". Причиной стало решение Красного Креста отменить выдачу гуманитарной помощи в лугопарке им. Гурова из-за большого количества людей.



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Источник: https://t.me/orlovdmytroEn/979
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