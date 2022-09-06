Оккупанты готовят мобилизацию в Мариупольском районе в сентябре

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Давиденко Евгения
Во временно оккупированном Мариуполе и районе
оккупанты готовятся провести мобилизацию в сентябре. 31 августа в Мангуше
прошло собрание коллаборантов, которые получили от донецкого руководства
указание о срочном возобновлении военного учета в Мариупольском районе. Соответствующее
решение зафиксировано протокольно.
Россия ищет пушечное мясо в Мариуполе
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр
Андрющенко в Telegram.
По его данным, как минимум в Мангушском районе будет
развернута официальная мобилизация в течение сентября. Это также коснется и
Мариуполя, хотя позже.
Чтобы не быть спризваным в войска "ДНР", советник мэра призвал мужчин призывного возраста срочно эвакуироваться – "любым путем
в любую сторону".
Как известно, в Мариуполе, который временно находится
под контролем российских войск, оккупанты начали вводить свои порядки. И
первоочередной задачей, по их мнению, стала "деукраинизация" стелы на
въезде в город.
Во временно
оккупированном Мариуполе настоящая руина, в городе гуманитарная катастрофа, единственным источником еды
для жителей является помощь от Красного Креста. В конце августа в Мариуполе произошел
"голодный бунт". Причиной стало решение Красного Креста отменить выдачу
гуманитарной помощи в лугопарке им. Гурова из-за большого количества людей.
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