Офис президента "приземлил" Арестовича: что сказали у Зеленского



















Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович, примеряющий на себя роль "политика будущего", таковым не является и на сегодняшний день не влияет ни на какие процессы в Украине. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает портал "Комментарии".

В Офисе президента раскритиковали Арестовича. Фото из открытых источников

По словам Михаила Подоляка, Алексей Арестович не имеет никакого влияния на политические процессы внутри Украины. Советник Андрея Ермака отметил, что Арестович без всяких причин считает себя "политиком будущего", тогда как "реальность совсем другая".

"Арестович имеет право на свое личное поведение, на "субъектное" поведение, как ему кажется. Однако для того этапа войны, в котором мы с вами сейчас находимся, это уже не имеет никакого значения", — заявил Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что в Украине всегда найдутся люди, которые будут идти до конца, когда другие сдадутся.

"Даже, несмотря на то, что все остальные упадут и скажут, что мы не можем идти дальше, точно будут люди, которые понимают, какой финал мы должны получить в этой войне", — добавил Михаил Подоляк.

Как известно, недавно Алексей Арестович заявил, что Украина должна заключить мировое соглашение с Владимиром Путиным, после чего подать общий иск против Запада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России суд приговорил к четырем годам лишения свободы школьника Кевина Лика, которого следствие обвинило в "государственной измене". ФСБ РФ обвинила школьника в якобы совершаемых преступлениях, будучи противником "нынешнего политического курса России" и так называемой "специальной военной операции" против Украины.

