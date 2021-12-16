logo

BTC/USD

48749.64

ETH/USD

4070.55

LTC/USD

154.95

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Офис президента и Олег Татаров могут контролировать теневые потоки Киева – СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Офис президента и Олег Татаров могут контролировать теневые потоки Киева – СМИ

По словам журналистов, именно назначенный в августе 2020 замглавы ОП Олег Татаров , может являться координатором так называемых "киевских схем"

сегодня, 16:30
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

Офис президента в лице руководителя ОП Андрея Ермака и его зама Олега Татарова мог установить контроль над теневыми финансовыми потоками Киева и "крышеванием" операций по разделению столичного бюджета. Об этом говорится в статье, опубликованной на портале delo.юа.

Офис президента и Олег Татаров могут контролировать теневые потоки Киева – СМИ

Офис президента - фото: АРМІЯinform

Как сообщают журналисты, первый серьезный шаг по вхождению в "киевские схемы" Андрей Ермак мог осуществить еще в ноябре 2019 — тогда он якобы добился, чтобы на пост директора Департамента по благоустройству КГГА был назначен Алексей Кулеба. В декабре 2020 Кулеба был повышен до первого заместителя председателя КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий.

СМИ ранее писали, что закрепление Ермака в теме "крышевания" столичных МАФов могло произойти еще при мэре Киева Леониде Черновецком, поэтому выгоды, которые якобы можно получить, имея своего человека в руководстве КГГА, для него были очевидны.

Впрочем, отмечает издание, сам курировать эту сферу глава Офиса президента не мог – слишком публичная должность, которая привлекает пристальное внимание со стороны журналистов и общественности.

Поэтому координатором всех "киевских схем" якобы мог стать назначенный в августе 2020 замглавы ОП Олег Татаров. Как известно, в Офисе президента он курирует деятельность правоохранительных органов. 

Следующим участником "киевских схем" журналисты называют Владислава Трубицына. После местных выборов 2020 года, Трубицын стал депутатом Киевсовета от "Слуги народа", получил должность председателя Постоянной комиссии горсовета по вопросам предпринимательства, а также возглавил крупное межфракционное объединение "Успешный Киев". Сегодня его якобы называют главным коммуникатором в горсовете по "киевским схемам".

Еще одна фигура, о которой общественность узнала чуть позже — скандальный киевский застройщик, нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар. О его возможных связях с ОП в июне 2021 года сообщил бывший народный депутат Александр Черненко. 

Информацию о том, что Столар действительно мог сблизиться с Банковой тогда же подтвердил портал "Зеркало недели".

По данным экс-нардепа Черненко, Столар — фигурант расследования Офиса генпрокурора по трем уголовным делам: легализация доходов, полученных незаконным путем, уклонение от уплаты налогов, финансирование терроризма.

Учитывая уровень влияния участников этого "предприятия", конкурентов в Киеве сегодня у них нет, говорится в статье.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://delo.ua/politics/novaya-krysa-dlya-kieva-kak-ofis-prezidenta-i-oleg-tatarov-usilivayut-svoe-vliyanie-nad-upravleniem-stolicei-390186/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!