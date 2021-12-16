Офис президента и Олег Татаров могут контролировать теневые потоки Киева – СМИ

Офис президента в лице руководителя ОП Андрея Ермака и его зама Олега Татарова мог установить контроль над теневыми финансовыми потоками Киева и "крышеванием" операций по разделению столичного бюджета. Об этом говорится в статье, опубликованной на портале delo.юа.

Офис президента - фото: АРМІЯinform

Как сообщают журналисты, первый серьезный шаг по вхождению в "киевские схемы" Андрей Ермак мог осуществить еще в ноябре 2019 — тогда он якобы добился, чтобы на пост директора Департамента по благоустройству КГГА был назначен Алексей Кулеба. В декабре 2020 Кулеба был повышен до первого заместителя председателя КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий.

СМИ ранее писали, что закрепление Ермака в теме "крышевания" столичных МАФов могло произойти еще при мэре Киева Леониде Черновецком, поэтому выгоды, которые якобы можно получить, имея своего человека в руководстве КГГА, для него были очевидны.

Впрочем, отмечает издание, сам курировать эту сферу глава Офиса президента не мог – слишком публичная должность, которая привлекает пристальное внимание со стороны журналистов и общественности.

Поэтому координатором всех "киевских схем" якобы мог стать назначенный в августе 2020 замглавы ОП Олег Татаров. Как известно, в Офисе президента он курирует деятельность правоохранительных органов.

Следующим участником "киевских схем" журналисты называют Владислава Трубицына. После местных выборов 2020 года, Трубицын стал депутатом Киевсовета от "Слуги народа", получил должность председателя Постоянной комиссии горсовета по вопросам предпринимательства, а также возглавил крупное межфракционное объединение "Успешный Киев". Сегодня его якобы называют главным коммуникатором в горсовете по "киевским схемам".

Еще одна фигура, о которой общественность узнала чуть позже — скандальный киевский застройщик, нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар. О его возможных связях с ОП в июне 2021 года сообщил бывший народный депутат Александр Черненко.

Информацию о том, что Столар действительно мог сблизиться с Банковой тогда же подтвердил портал "Зеркало недели".

По данным экс-нардепа Черненко, Столар — фигурант расследования Офиса генпрокурора по трем уголовным делам: легализация доходов, полученных незаконным путем, уклонение от уплаты налогов, финансирование терроризма.

Учитывая уровень влияния участников этого "предприятия", конкурентов в Киеве сегодня у них нет, говорится в статье.





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