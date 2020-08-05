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Главная Новости Политика внутренняя политика Офис Генпрокурора и СБУ пытаются замять дело о присвоении 2,7 млрд грн, оказывая давление на ОПЗЖ - Кива
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Офис Генпрокурора и СБУ пытаются замять дело о присвоении 2,7 млрд грн, оказывая давление на ОПЗЖ - Кива

Нардеп от ОПЗЖ Кива заявил об угрозах и давлении

5 августа 2020, 18:34
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Офис Генпрокурора и СБУ пытаются замять дело о присвоении 2,7 млрд грн, оказывая давление на ОПЗЖ - Кива

После того, как народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил о якобы сговоре руководства ГНС, Офиса Генпрокурора и сотрудников СБУ о схеме вывода средств из госбюджета, на политика начали оказывать давление заинтересованные лица. Об этом Кива сообщил в эфире телеканала NewsOne.

"Я заявил публично о сговоре на высшем уровне и реализации преступных схем, поскольку уверен, что сейчас это дело постараются замять. Дело о разворовывании 2,7 млрд грн за один только месяц! Представьте, какие суммы недополучает госбюджет! – сказал нардеп. - На меня, как на главного заявителя, оказывается информационное давление, сыплются угрозы, мне передаются "приветы" от высоких должностных лиц - как СБУ, так и ОГПУ. Меня пытаются остановить и запугать, и скрыть преступления, которые разрушают мою страну. Но меня подобными угрозами не остановить!"

При этом Кива напомнил, что "готов свидетельствовать в суде и будет добиваться встречи с президентом, чтобы получить его реакцию".

По словам нардепа, еще два месяца назад появилась информация, что сотрудники ГНС в одностороннем порядке изменили алгоритмы, позволяющие выявлять системные нарушения и компании, занимающиеся "скрутками".

"Когда Нацполиция по моему заявлению вышла на это преступление и установила всех причастных лиц, то заместитель генпрокурора Симоненко, войдя в сговор с сотрудниками СБУ, изменил подследственность и фактически "похоронил" расследование данного преступление. И так было выведено из госбюджета только в июне 2,7 млрд грн, а это 100 млн долларов", - рассказал Кива.

По мнению нардепа, руководство страны обязано отреагировать на ситуацию.

"Любченко заявлял о намерении бороться со "скрутками", а получилось, что он возглавил эти преступные схемы. Почему Зеленский не обращает на это внимание?" - подытожил Кива.

Также сообщалось, что Украина ежемесячно теряла 2 миллиарда гривен из-за одной схемы. Подробности рассказали в Налоговой службе.


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