Представители командования вооруженными силами РФ на оккупированных территориях разворовывают деньги, которые должны выплачивать там служащим подчиненных подразделений. Об этом сообщает ГУ разведки украинского оборонного ведомства.

В ОРДЛО присваивают средства для выплаты личному составу (фото из открытых источников)

По их информации, российское военное руководство усиливает контроль и военный мониторинг действующего положения дел в военных подразделениях, входящих в оперативную группу оккупационных войск.

Сейчас в военных соединениях уточняют укомплектованность личного состава, вместе с тем проверяют состояние обслуживания имеющегося вооружения и военной техники.

Военными комиссиями выявлено немало фактов хищения российскими офицерами, возглавлявшими эти вооруженные подразделения, немалого количества выделяемых средств как денежного обеспечения личному составу таких военных формирований.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему русские внезапно начали обучение боевиков на Донбассе. Вооруженные силы Российской Федерации (РФ) продолжают наращивать боевую мощь своих подразделений на оккупированных территориях Донбасса. По информации украинских разведчиков, с начала текущей недели на полигонах кафиров возросла интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки. В частности, занятий во время собрания артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов, саперов и специалистов других специальностей. Также украинские военные выяснили, что контроль проведения собрания и других мероприятий боевой подготовки подразделений осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!