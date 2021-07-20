Одна из ключевых реформ Зеленского оказалась под угрозой из-за «слуг народа», – СМИ

Народные депутаты Арсений Пушкаренко, Леся Забуранна, Александр Трухин и ряд других от "Слуг народа" не голосовали за распределение финансирования Министерства региональной политики для создания Государственной инспекции архитектуры и градостроения (ГИАГ) во время заседания Комитета по вопросам бюджета ВР на прошлой неделе. Кроме того, по данным РБК-Украина со ссылкой на участников заседания, депутат Пушкаренко также угрожал главе комитета подать заявление в Государственное бюро расследования (ГБР) в связи с вынесением этого решения на голосование.



Строительная инспекция под угрозой из-за «слуг народа»

Новая инспекция появилась в Украине согласно постановлению Кабмина в декабре 2020 года. Правда, работать она сможет только после того, как штат будет укомплектован хотя бы на 30%, то есть в ведомстве изначально должны работать не меньше 200 человек. 7 июля Кабмин принял распоряжение перераспределить средства на функционирование ГИАГ в рамках расходов на функционирование Минрегиона. В 2021 году предполагалось выделить на это порядка 71,5 млн грн.

"Однако, когда 14 июля вопрос о выделении денег на ГИАГ был вынесен на голосование, по словам одного из участников заседания, стали происходить неоднозначные вещи. Отдельные подробности описал на своей странице в Facebook глава исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили. По его словам, не голосовали и активно блокировали вопрос финансирования ГИАГ глава временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования коррупции в ликвидированной ГАСИ Андрей Пузийчук ("Батькивщина"), а также член комитета Арсений Пушкаренко ("Слуга Народа"). По данным участников, не голосовали за вопрос также члены комитета от "слуг" Леся Забуранна, Александр Трухин, Любовь Шпак и ряд других", – говорится в материале.

Что касается Пузийчука, то он в прошлом якобы имел отношение к ряду строительных компаний средней руки, и поэтому может быть заинтересованным в максимальном растягивании процесса запуска нового органа.

Авторы материала также указывают, что Пушкаренко вместе с Пузийчуком якобы являются ответственными в своих партиях за работу в Житомирской области. В частности, Пушкаренко буквально несколько месяцев назад возглавил Житомирскую областную ячейку партии "Слуга народа".

Другого "слугу", не голосовавшего за перераспределение средств, Александра Трухина – Пушкаренко скорее всего знает не менее 6 лет по "волонтерской линии". В биографии Пушкаренко на сайте "Википедии прямо указано, что в 2014 году он отремонтировал и передал контрразведке СБУ "безоплатно предоставленный фермером Александром Трухиным автомобиль УАЗ".

В результате, по данным СМИ, комитет принял решение без участия указанных депутатов.

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