Одна из ключевых реформ Зеленского оказалась под угрозой из-за «слуг народа», – СМИ

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Татьяна Веремеева
Народные депутаты Арсений Пушкаренко, Леся Забуранна, Александр Трухин и
ряд других от "Слуг народа" не голосовали за распределение финансирования Министерства
региональной политики для создания Государственной инспекции архитектуры и
градостроения (ГИАГ) во время заседания Комитета по вопросам бюджета ВР на прошлой
неделе. Кроме того, по данным РБК-Украина со ссылкой на участников заседания, депутат Пушкаренко
также угрожал главе комитета подать заявление в Государственное бюро
расследования (ГБР) в связи с вынесением этого решения на голосование.
Строительная инспекция под угрозой из-за «слуг народа»
Новая инспекция появилась в Украине согласно постановлению Кабмина в декабре 2020 года. Правда, работать она сможет только после того, как штат
будет укомплектован хотя бы на 30%, то есть в ведомстве изначально должны
работать не меньше 200 человек. 7 июля Кабмин принял распоряжение
перераспределить средства на функционирование ГИАГ в рамках расходов на
функционирование Минрегиона. В 2021 году предполагалось выделить на это порядка 71,5 млн грн.
Что касается Пузийчука, то он в прошлом якобы имел отношение к ряду строительных компаний средней руки, и поэтому может
быть заинтересованным в максимальном растягивании процесса запуска нового
органа.
Авторы материала также указывают, что Пушкаренко вместе с Пузийчуком якобы являются
ответственными в своих партиях за работу в Житомирской области. В частности,
Пушкаренко буквально несколько месяцев назад возглавил Житомирскую областную ячейку партии "Слуга народа".
Другого "слугу", не голосовавшего за перераспределение средств, Александра
Трухина – Пушкаренко скорее всего знает не менее 6 лет по "волонтерской линии".
В биографии Пушкаренко на сайте "Википедии прямо указано, что в 2014
году он отремонтировал и передал контрразведке СБУ "безоплатно предоставленный
фермером Александром Трухиным автомобиль УАЗ".
В результате, по данным СМИ, комитет принял решение без участия указанных депутатов.
Ранее "Комментарии" писали, что на Закарпатье украли 1,5 млн гривен на строительстве больницы.
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