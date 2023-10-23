Один из лидеров Партии регионов, обвиняемый в госизмене, сбежал в Москву, - СМИ

Обвиняемый в госизмене бывший глава фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Александр Ефремов уже после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину сумел сбежать в Москву. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают "Схемы".

Александр Ефремов. Фото: Getty Images

В материале говорится, Ефремов выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ, но только не напрямую в Россию, а через Словакию. С тех пор одиозный нардеп в Украине больше не появлялся. По информации "Схем", сейчас Ефремов в полном порядке проживает в российской столице.

Журналисты выяснили, что перед 24 февраля, когда Россия и начала полномасштабной вторжение Ефремов неоднократно бывал в РФ. В последний раз в феврале 2022 года.

Авторы журналистского расследования отмечают, что Ефремов проживает в Москве в элитных апартаментах в жилом комплексе "Триумф-Палас". Эта недвижимость записана на его сына – Игоря Ефремова. Площадь нового жилища украинского политика составляет более 650 квадратных метров. Примерная стоимость – около 4 млн долларов.

Журналистам удалось даже раздобыть новый российский номер топового "регионала". Ефремов принял входящий звонок, поднял трубку, но так и не сумел ответить на вопрос – что он делает в столице страны-агрессора и как долго намерен там находиться.

В Офисе генпрокурора Украины журналистам "Схем" рассказали, что Александр Ефремов действительно находится в статусе обвиняемого по ряду статей, но не имеет меры пресечения и в розыск не объявлялся.

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