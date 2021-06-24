Обыски у родственников Медведчука: ОПЗЖ считает, что власть устроила циничную расправу

BTC/USD
34219.25
ETH/USD
1974.32
LTC/USD
134.20
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
33.01
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщили, что в четверг, 24 июня, правоохранители провели массовые обыски. Представители СБУ совершили "визиты" в партийный офис, к помощникам народных депутатов, в дом главы "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, а также к родственникам парламентария и родителям его жены Оксаны Марченко. Об этом говорится в официальном заявлении политсилы.
СБУ провела обыски у родственников Виктора Медведчука. Фото: РИА Новости
В партии подчеркнули, что подобные действия правоохранителей, вероятно, свидетельствуют о стремлении власти сфальсифицировать доказательства для того, чтобы оправдать обвинения против Медведчука.
Также в заявлении политсилы говорится, что последние обыски являются открытой и циничной расправой над членами семьи и родственниками оппозиционного политика.
Помимо прочего, в политсиле сообщили, что действующая власть якобы планирует легализовать внесудебные расправы над политическими оппонентами на законодательном уровне.
ОПЗЖ потребовала от власти немедленного прекращения репрессий и фальсификации доказательств против политических оппонентов, а также привлечения к уголовной ответственности всех причастных к этому процессу.
Напомним, Офис генерального прокурора предъявил председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку подозрение в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров о взятии оппозиционного политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты парламентария подали апелляцию на данное решение, но апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Лидер ОПЗЖ заявил, что недоволен решением суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости