Обыски по делу о закупках Минобороны: могут ли Порошенко ждать неприятности

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски на ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком" и подразделениях ПАО "Богдан Моторс". Это произошло в рамках уголовного производства по фактам закупки Минобороны Украины во времена правления Петра Порошенко военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам. "Комментарии" узнали у экспертов, есть ли перспективы у этих дел.

Порошенко. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Порошенко ожидают неприятности"

Политолог Андрей Золотарев склоняется к тому, что пятого президента Украины Петра Порошенко, которому ранее принадлежал завод "Кузница на Рыбацком", ожидают неприятности.

"Похоже, принято решение доводить соответствующие дела до логичного конца. Сторонники Петра Алексеевича будут рассказывать, как он модернизировал армию и приводить примеры его благотворительности. А мы будем напоминать о санитарных машинах "Богдан", которые лепили из китайских пикапов, покупая-продавая по значительно завышенной цене. И как более 300 этих машин ушло в войска, нередко ломаясь еще по пути туда. Всё это — прямое лоббирование "Кузни…", которая получала соответствующие заказы, не имея нужного профиля, — подчеркивает политолог. — Порошенко не мог не понимать, что он делает, равно как Гладковские-Свинарчуки, младший из которых – Игорь — получил 26 апреля в Специализированной антикоррупционной прокуратуре обвинительный акт для дальнейшего рассмотрения дела в суде".

Напомним, что команда журналистских расследований Bihus.Info представила в феврале 2019 года фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), совместно с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" (включая "Кузню на Рыбальском") поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали (или детали с украинских воинских частей) по завышенным в два-четыре раза ценам. По данным расследователей, к коррупционным сделкам причастны первый замсекретаря СНБО Украины Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером тогдашнего президента Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

"В 2015 году был принят закон, которым внесли изменения в Уголовный кодекс, прописав ответственность за поставки некачественного вооружения. Порошенко его не подписал, — отмечает Андрей Золотарев. – Спустя год парламент принял данный закон, уже с президентскими правками. Но до 2019 года (!) закон не подписывался спикером ВР Андреем Парубием. Он поставил свою подпись лишь когда стало ясно, что Порошенко уже не будет президентом. Учитывая такие финты, можно предположить, что представителям предыдущей власти было что скрывать в делах с поставками вооружения и техники. Думаю, есть моменты, за которые правоохранители могут зацепиться. Правда, вопрос, дойдет ли до персональной ответственности Гладковски-Свинарчуков, Порошенко иже с ними, остается открытым. Учитывая специфику нашего законодательства (когда люди, которые наживались на войне, формировали под себя правила, чтобы избежать ответственности) и судебной системы".

"Такие дела приговорами в нашей стране не заканчиваются"

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар отмечает, что государственные тендеры всегда являлись кормушкой для любой власти и людей, с ней связанных.

"На этом делались самые большие деньги. Даже система Prozorro не решила эту проблему. Часто тендерные условия прописываются под конкретного участника. Или просто создаётся видимость торгов, а на самом деле все фирмы участвующие в тендеры управляются из одного офиса", — поясняет эксперт.

Он также обращает внимание на то, что большинство закупок Минобороны Украины проводятся под грифом секретно. Доступ к этой информации есть у очень ограниченного круга лиц. И это порождает плацдарм для коррупции.

"Не исключаю, что дела, в рамках которых ГБР проводило обыски, в том числе в "Кузнице на Рыбацком", будут использованы каким-то образом против прошлого президента Украины. Но, как правило, такие дела приговорами в нашей стране не заканчиваются. Обычно всё это — передел сфер влияния или способ давления на конкурентов. Также не стоит забывать, что именно правоохранительные органы "хоронят" наиболее перспективные дела, как правило, за часть от прибыли компаний в тендерах", — подчеркивает Денис Бондар.

По его мнению, государственные закупки должны быть в максимальном фокусе контролирующих и правоохранительных органов.

"Бюджетные средства были, есть и в ближайшей перспективе будут лучшим видом "бизнеса" в стране. Так как фискальное давление на порядочный бизнес и граждан увеличивается. А это значит, что ещё больше денег будет перераспределяться через государственные тендерные закупки", — прогнозирует эксперт.

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