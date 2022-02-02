Обыски на предприятиях Ахметова: к чему приведет новый виток противостояния ОП с богатейшим украинцем

Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с Офисом генерального прокурора и СБУ провели следственные действия на предприятиях группы "Метинвест" из-за занижения рентной платы за пользование недрами на этих предприятиях. В итоге предприятиям Рината Ахметова вменяют умышленное уклонение от уплаты налогов в сумме около 18 млрд грн. (по ренте за пользование недрами).

Ринат Ахметов - фото: пресс-служба ФК "Шахтер"

О чём говорит происходящее? К чему может привести нарастающее противостояние между Офисом президента и самым богатым человеком Украины? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

В данном кейсе прослеживается заангажированность правоохранительных органов. Уголовное дело может развалиться ещё на досудебном следствии, как и большинство уголовных дел возбуждаемых правоохранителями

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь считает, что происходящее может говорить о продолжающемся давлении со стороны государства на бизнес в стране и ухудшении инвестиционного климата.

"Аналогичные обыски происходят у многих менее публичных компаний, потому создают меньший публичный резонанс. Из практики могу сказать, что многие обыски происходят с многочисленными нарушениями со стороны правоохранительных органов, а также не уполномоченными лицами. Изымается оборудование, которое не указано в решении об обыске. Таких процессуальных нарушений очень много. Скорее всего, аналогичная ситуация произошла и в "Метинвесте", о чём уже заявили представители компании. К сожалению, в Украине, правоохранительные органы стали средством давления на неугодных. И власть использует это в своих интересах", – отмечает адвокат.

По его мнению, данная ситуация в очередной раз показывает несовершенство украинского уголовно процессуального законодательства, когда невозможно оспорить законность проведения обыска, чем пользуются правоохранительные органы и блокируют деятельность компаний.

Также стоит упомянуть, что если налоговая устанавливает факт недоплаты в бюджет, она просто составляет налоговое уведомление – и даёт срок для погашения, что в судебном порядке можно оспорить.

"В данном кейсе прослеживается заангажированность правоохранительных органов. Предполагаю, это уголовное дело развалится ещё на досудебном следствии, как и большинство уголовных дел возбуждаемых нашими правоохранителями. Кстати, в народе их уже иронично прозвали "инвестиционными нянями", агрессивно ухудшающими бизнес климат в Украине. Понятно, что всё это вредит инвестиционной привлекательности, вредит не только государству, но в итоге и благополучию каждого украинца", – резюмирует Денис Бондарь.

Происходящее усугубит не восприятие и дистанционирование от экономической политики правительства и экономических фантазий и прихотей президента Зеленского со стороны олигарха Ахметова

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк предполагает, что новый виток противостояния ОП и Ахметова направлен на достижение нескольких тактических результатов.

"Во-первых, это продолжение и публичная демонстрация нового акта спектакля для плебса "Большевик Зе против кулаков: замес с Ринатом". Очевидно, для фанатов Зеленского это должно засвидетельствовать его антиолигархиескую экономическую направленность. Во-вторых, президенту хотя как-то надо отвлечь внимание общественности от провала запуска фантастической экономической игрушки – "экономического паспорта украинца". У идеи на данный момент нет ни законодательной подоплеки, ни финансовой поддержки. Не исключительно, что история с обысками в "Метинвесте" – это об отвлечении внимания общественности от судебной вакханалии над пятым президентом Украины, санкционированной действующим президентом", – рассуждает Дмитрий Гаврилюк.

Он считает, что происходящее усугубит не восприятие и дистанционирование от экономической политики правительства и экономических фантазий и прихотей президента Зеленского со стороны олигарха Ахметова.

"Последний, конечно, был, есть и остается достаточно одиозным бизнесменом, – отмечает эксперт. – Но в условиях, когда на внутренние реформы и оборону страны не хватает средств, враждовать со всеми олигархами, помимо Коломойского, это алогично и не дальновидно. Не исключено, что Ахметов теперь интенсивнее продолжит кооперацию с политическими оппонентами Зеленского, и на очередных выборах президента (а возможно даже внеочередных выборах парламента) спонсирует оппозиционных политиков. А те нивелируют все государственные потуги Зеленского и его карманного правительства (тем более, что при нынешней системе Кабмин должен быть более институционально автономным образованием). Под конец стоит заметить, что если, как и "дело Порошенко", дело о финансовых злоупотреблениях предприятиями Ахметова окажется бездоказательным фейком – это станет важным аргументом против инвестиций в Украину".

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