Обязан: в ГБР напомнили Порошенко, что он должен прийти на допрос

Представители Государственного бюро расследований напоминают пятому президенту Петру Порошенко о его обязательствах давать показания. Об этом информируют в сообщении, размещенном пресс-службой ведомства.

Петро Порошенко (фото из открытых источников)

Государственное бюро расследований сообщает, что судебное учреждение избрало главе "Европейской солидарности" меру пресечения. Поэтому он обязан прибыть в бюро по требованиям органа досудебного расследования, в частности, представителя прокуратуры, следственного судьи, судебного учреждения.

В сообщении говорится, что у экс-президента есть определенный процессуальный статус – он подозреваемый.

Поэтому избранник парламента, если у него есть статус подозреваемого, во время какого-либо уголовного производства не может определить определенное количество допросов и вид процессуального действия, которое нужно провести в процессе расследования. Статус нардепа не дает прав игнорировать нормы отечественного Уголовного процессуального кодекса.

Представители Государственного бюро расследований отмечают, что быть участником процессуальных действий – это обязанность экс-президента.

Также здесь отмечено, что на гражданина с таким статусом наложен определенный перечень обязанностей, которые он должен выполнять. А не поступать по личным желаниям в такой ситуации. Специалисты ГБР с досадой воспринимают слова защитника нардепа о том, что его подзащитный "не будет сотрудничать со следствием".

Позиция Государственного бюро расследований следующая: здесь в этой ситуации считают, что Печерское районное судебное учреждение столицы поступило снисходительно, отпустив экс-президента под личное обязательство. Поэтому здесь констатируют, что такая мера пресечения нардепа в статусе личного обязательства очень снисходительна. Очевидно то, что Порошенко намерен "сорвать следствие и только политизирует процесс".

Представители правоохранительного ведомства также резюмировали, что 31 января, когда экс-президента ждут на допрос, допрашивать Виктора Медведчука не планируют. Поэтому не может быть ссылка на так называемый "перекрестный допрос" с Петром Порошенко".

Вместе с тем 28 января защитники пятого президента сделали заявление, что он явится на одновременный допрос с Медведчуком, но никаких показаний не будет давать.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ДБР сообщили, что Порошенко не сдал загранпаспорта.

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