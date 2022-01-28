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Обязан: в ГБР напомнили Порошенко, что он должен прийти на допрос

В ГБР не планируют проводить "перекрестный допрос"

сегодня, 23:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители Государственного бюро расследований напоминают пятому президенту Петру Порошенко о его обязательствах давать показания. Об этом информируют в сообщении, размещенном пресс-службой ведомства.

Обязан: в ГБР напомнили Порошенко, что он должен прийти на допрос

Петро Порошенко (фото из открытых источников)

Государственное бюро расследований сообщает, что судебное учреждение избрало главе "Европейской солидарности" меру пресечения. Поэтому он обязан прибыть в бюро по требованиям органа досудебного расследования, в частности, представителя прокуратуры, следственного судьи, судебного учреждения.

В сообщении говорится, что у экс-президента есть определенный процессуальный статус – он подозреваемый.

Поэтому избранник парламента, если у него есть статус подозреваемого, во время какого-либо уголовного производства не может определить определенное количество допросов и вид процессуального действия, которое нужно провести в процессе расследования. Статус нардепа не дает прав игнорировать нормы отечественного Уголовного процессуального кодекса.

Представители Государственного бюро расследований отмечают, что быть участником процессуальных действий – это обязанность экс-президента.

Также здесь отмечено, что  на гражданина с таким статусом наложен определенный перечень обязанностей, которые он должен выполнять. А не поступать по личным желаниям в такой ситуации. Специалисты ГБР с досадой воспринимают слова защитника нардепа о том, что его подзащитный "не будет сотрудничать со следствием".

Позиция Государственного бюро расследований следующая: здесь в этой ситуации считают, что Печерское районное судебное учреждение столицы поступило снисходительно, отпустив экс-президента под личное обязательство. Поэтому здесь констатируют, что такая мера пресечения нардепа в статусе личного обязательства очень снисходительна. Очевидно то, что Порошенко намерен "сорвать следствие и только политизирует процесс".

Представители правоохранительного ведомства также резюмировали, что 31 января, когда экс-президента ждут на допрос, допрашивать Виктора Медведчука не планируют. Поэтому не может быть ссылка на так называемый "перекрестный допрос" с Петром Порошенко".

Вместе с тем 28 января защитники пятого президента сделали заявление, что он явится на одновременный допрос с Медведчуком, но никаких показаний не будет давать.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ДБР сообщили, что Порошенко не сдал загранпаспорта.


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-nagadue-panu-petru-poroshenku-shho-vin-mae-zobovyazannya-spivpracyuvati-zi-slidstvom
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