Обострение на Донбассе: с чем может быть связана такая активность оккупантов

Согласно данным пресс-центра операции Объединенных сил, российско-оккупационные
войска 26 июля по состоянию на 17:00 российско-оккупационные войска 26 июля по состоянию на 17:00
произвели 10 обстрелов, в том числе с использованием минометов 82-мм и 120-мм
калибра, а также артиллерии 122-мм. Вследствие этих ударов 4 украинских
военнослужащих получили осколочные ранения, 3 — боевое травмирование. С чем
может быть связана такая активность оккупантов? Ждать ли эскалации?
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
По словам экс-спикера Генштаба ВСУ, военного эксперта Влада
Волошина, о том, что будет эскалация конфликта, говорил ряд определяющих
факторов.
"Ситуация на Донбассе сегодня – в патовом состоянии. И ее
нужно сдвигать с этой "мертвой точки". На РФ давили США, наши партнеры по
нормандскому формату. Второй момент. О том, что ситуация будет сдвигаться
именно в сторону обострения, говорил тот факт, что россияне массированного
завозили в ОРДЛО боеприпасы, перемещали технику и вооружение. Это подтверждали
данные не только нашей разведки, но наблюдателей СММ ОБСЕ. Третье —
приближается 30-я годовщина Независимости Украины, а в РФ — голосования в
Госдуму. Традиционно под такие даты российские власти что-то "подтягивают". В
нашем случае Путин решил сделать украинцам "подарок", обострив
ситуацию на Донбассе. С точки зрения Кремля, это поможет набрать баллы правящей
"Единой России". Показать, что РФ якобы лучше, чем Украина, где не утихают
обстрелы. Причем обстрелы эти оккупанты ведут из мирных районов, – акцентирует
Влад Волошин. – И если бы наши дали ответку, неминуемо пострадала бы
гражданская инфраструктура и местные жители. Такие провокации я ранее прогнозировал
на конец июля – начало августа. К сожалению, прогноз сбывается".
По мнению военного эксперта, ВСУ должны работать на
упреждение. Тем более, то соответствующая развединформация (о том, куда и как
бить) у нас есть.
"Также следует активнее привлекать международных партнеров,
акцентировать их внимание на происходящем, – уверен Влад Волошин. – На встрече
президентов Украины и США, которая намечена на 30 августа, нужно поставить
вопрос о привлечении Штатов к процессу урегулирования российско-украинского конфликта.
Чтобы американцы усилили давление на Россию по многим больным для нее
направлениям".
Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны,
участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль уверена, что активность
оккупантов связана с приближением 30-летия Независимости Украины. И будет лишь
нарастать ближе к 24 августа.
"К 30-й годовщине нашей независимости запланировано
проведение военного парада, ряд других масштабных мероприятий. Ну, а
страна-агрессор хочет максимально омрачить наш праздник. Потому позиции
украинских военнослужащих обстреливают, идет рост потерь. Параллельно с этим
идет игра на контрастах в информационном поле. Увеличилось количество фейков,
вбросов. Российские пропагандисты из шкуры вон лезут, пытаясь представить
украинское государство в максимально негативном свете, – поясняет Катерина
Коваль. – К сожалению, нередко наши власти сами дают для этого поводы".
По мнению эксперта, обострения на донбасском фронте как
таковом и в информационном поле – очередной повод понять важность не только
укрепления обороноспособности Украины, но и построения грамотной, сильной,
отвечающей вызовам времени информационной политики.
Напомним, за минувшие сутки, 24 июля, в Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. К счастью, обошлось без ранений и потерь среди украинских военных.
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