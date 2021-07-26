Обострение на Донбассе: с чем может быть связана такая активность оккупантов

Согласно данным пресс-центра операции Объединенных сил, российско-оккупационные войска 26 июля по состоянию на 17:00 российско-оккупационные войска 26 июля по состоянию на 17:00 произвели 10 обстрелов, в том числе с использованием минометов 82-мм и 120-мм калибра, а также артиллерии 122-мм. Вследствие этих ударов 4 украинских военнослужащих получили осколочные ранения, 3 — боевое травмирование. С чем может быть связана такая активность оккупантов? Ждать ли эскалации?

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

По словам экс-спикера Генштаба ВСУ, военного эксперта Влада Волошина, о том, что будет эскалация конфликта, говорил ряд определяющих факторов.

"Ситуация на Донбассе сегодня – в патовом состоянии. И ее нужно сдвигать с этой "мертвой точки". На РФ давили США, наши партнеры по нормандскому формату. Второй момент. О том, что ситуация будет сдвигаться именно в сторону обострения, говорил тот факт, что россияне массированного завозили в ОРДЛО боеприпасы, перемещали технику и вооружение. Это подтверждали данные не только нашей разведки, но наблюдателей СММ ОБСЕ. Третье — приближается 30-я годовщина Независимости Украины, а в РФ — голосования в Госдуму. Традиционно под такие даты российские власти что-то "подтягивают". В нашем случае Путин решил сделать украинцам "подарок", обострив ситуацию на Донбассе. С точки зрения Кремля, это поможет набрать баллы правящей "Единой России". Показать, что РФ якобы лучше, чем Украина, где не утихают обстрелы. Причем обстрелы эти оккупанты ведут из мирных районов, – акцентирует Влад Волошин. – И если бы наши дали ответку, неминуемо пострадала бы гражданская инфраструктура и местные жители. Такие провокации я ранее прогнозировал на конец июля – начало августа. К сожалению, прогноз сбывается".

По мнению военного эксперта, ВСУ должны работать на упреждение. Тем более, то соответствующая развединформация (о том, куда и как бить) у нас есть.

"Также следует активнее привлекать международных партнеров, акцентировать их внимание на происходящем, – уверен Влад Волошин. – На встрече президентов Украины и США, которая намечена на 30 августа, нужно поставить вопрос о привлечении Штатов к процессу урегулирования российско-украинского конфликта. Чтобы американцы усилили давление на Россию по многим больным для нее направлениям".

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль уверена, что активность оккупантов связана с приближением 30-летия Независимости Украины. И будет лишь нарастать ближе к 24 августа.

"К 30-й годовщине нашей независимости запланировано проведение военного парада, ряд других масштабных мероприятий. Ну, а страна-агрессор хочет максимально омрачить наш праздник. Потому позиции украинских военнослужащих обстреливают, идет рост потерь. Параллельно с этим идет игра на контрастах в информационном поле. Увеличилось количество фейков, вбросов. Российские пропагандисты из шкуры вон лезут, пытаясь представить украинское государство в максимально негативном свете, – поясняет Катерина Коваль. – К сожалению, нередко наши власти сами дают для этого поводы".

По мнению эксперта, обострения на донбасском фронте как таковом и в информационном поле – очередной повод понять важность не только укрепления обороноспособности Украины, но и построения грамотной, сильной, отвечающей вызовам времени информационной политики.

Напомним, за минувшие сутки, 24 июля, в Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. К счастью, обошлось без ранений и потерь среди украинских военных.

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