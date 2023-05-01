Нужно ли государству вмешиваться в работу Telegram: опрос

Украинцы высказались, следует ли запретить анонимно критиковать власть в Украине, а также отреагировали на инициативу правительства по регулированию распространения информации в Telegram. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group.



Нужно ли государству вмешиваться в работу Telegram. Фото из открытых источников

Группа народных депутатов создала законопроект №9223, предусматривающий уголовную ответственность за распространение недостоверной информации в соцсетях против основ нацбезопасности Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что не поддерживает указанный законопроект, однако добавил о необходимости создать экспертную группу для рассмотрения о взаимодействии государства с соцсетью Telegram. Ткаченко объясняет, что Telegram имеет ряд преимуществ, в частности, быстрый доступ к информации, однако в соцсети есть анонимные каналы и большое количество активности со стороны РФ.

Active Group провела опрос, где спросила, нужно ли запретить анонимно критиковать решение властей. 18,7% склоняются, что такое решение будет правильным, в то время как более 70% склонны к противоположному мнению.

Также украинцы ответили на вопрос, поддерживают ли они инициативу правительства по государственному регулированию информации в Telegram . 30,6% респондентов поддерживают такие идеи правительства, однако 57,8% высказались против регулирования государством социальной сети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы ответили, должны ли нести наказание военные за насилие над своими подчиненными.

Также "Комментарии" писали, что социологи выяснили, как украинцы связывают между собой язык и патриотизм.