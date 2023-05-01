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Нужно ли государству вмешиваться в работу Telegram: опрос

Александр Ткаченко сообщил, что телеграммы имеют ряд преимуществ и недостатков, поэтому следует создать специальную экспертную группу для исследования взаимодействия государства с соцсетью Telegram.

сегодня, 15:15
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Автор:

Slava Kot

Украинцы высказались, следует ли запретить анонимно критиковать власть в Украине, а также отреагировали на инициативу правительства по регулированию распространения информации в Telegram. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group.

Нужно ли государству вмешиваться в работу Telegram: опрос

Нужно ли государству вмешиваться в работу Telegram. Фото из открытых источников

Группа народных депутатов создала законопроект №9223, предусматривающий уголовную ответственность за распространение недостоверной информации в соцсетях против основ нацбезопасности Украины.


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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что не поддерживает указанный законопроект, однако добавил о необходимости создать экспертную группу для рассмотрения о взаимодействии государства с соцсетью Telegram. Ткаченко объясняет, что Telegram имеет ряд преимуществ, в частности, быстрый доступ к информации, однако в соцсети есть анонимные каналы и большое количество активности со стороны РФ.

Active Group провела опрос, где спросила, нужно ли запретить анонимно критиковать решение властей. 18,7% склоняются, что такое решение будет правильным, в то время как более 70% склонны к противоположному мнению.

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Также украинцы ответили на вопрос, поддерживают ли они инициативу правительства по государственному регулированию информации в Telegram . 30,6% респондентов поддерживают такие идеи правительства, однако 57,8% высказались против регулирования государством социальной сети.

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Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы ответили, должны ли нести наказание военные за насилие над своими подчиненными.

Также "Комментарии" писали, что социологи выяснили, как украинцы связывают между собой язык и патриотизм.



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Источник: https://t.me/pulsweek/139
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сегодня, 14:32

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