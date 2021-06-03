Новый санитарный врач Украины: какие ожидания от этого назначения

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Ольга Чародий
Кабмин назначил нового санитарного врача Украины вместо Виктора Ляшко, который стал министром охраны здоровья. Им стал Игорь Кузин, ранее бывший и.о. гендиректора Центра общественного здоровья. Какие ожидания от этого назначения? В связи с провальными темпами вакцинации, будут ли позитивные подвижки благодаря новому санврачу совместно с командой Ляшко? Эксперты поделились своими мнениями с изданием "Комментарии".
Игорь Кузин. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua
Юрист, адвокат, эксперт в области медицинского права и
фармацевтики Александр Гришаков уверен, что назначение нового санврача Украины
на ход вакцинации, темпы вакцинации, особо не повлияет.
"Вакцинация, ее темпы — это ведь не единоличное решение, не
зависящий только от главсанврача процесс. Это слаженная работа всей команда,
причем не только МОЗ, но и вообще Кабмина, — поясняет эксперт. — У нас же так
повелось, что решения принимают коллегиально, а отвечают — единолично. Как в
случае с бывшим министром охраны здоровья Степановы. Да и не только с ним".
По мнению Александра Гришакова, вакцинация будет проходить в
плановом режиме, возможно даже с некоторым его опережением.
"Сейчас более удобные условия для новых главы МОЗ Виктора Ляшко и главного санитарного врача Игоря Кузина. Спад заболеваемости, более налаженные контакты с поставщиками вакцин. Так что, думаю, всё будет достаточно слаженно. Главное не сбиться с этого процесса, не наделать политических и геополитических ошибок", — считает Александр Гришаков.
Политический аналитик PR-эксперт Александр Солонько отмечает,
что Министерство охраны здоровья несет
значительную часть ответственности за вакцинацию.
"Это логично. Но это не только сугубо вопрос МОЗ. В целом за
организацию вакцинации стоит спрашивать в принципе из всего правительства. Хотя
никто не отменял ответственности профильного министерства", — считает Александр
Солонько.
Комментируя назначение Кузина, эксперт акцентировал, что как
минимум не вызывает вопросов его профессиональный уровень.
"А как он будет реализовывать поставленные перед ним задачи — мы увидим позже. По крайней мере, можно считать позитивом, что назначили человека, который был непосредственно вовлечен в борьбу с кризисом с начала пандемии и имеет соответствующий ситуации опыт", — резюмирует Александр Солонько.
Напомним, что Верховная Рада 262-мя голосами поддержала представление премьер-министра Дениса Шмыгаля по назначению нового министра здравоохранения. Им стал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Портал "Комментарии" узнал у экспертов, как они оценивают такой выбор, чего ожидать от нового главы Минздрава и сможет ли Ляшко привести в порядок систему здравоохранения Украины.
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