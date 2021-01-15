Новый политический проект в Украине: кто смотрит на Запад

Согласно данным украинских Телеграмм-каналов, заточенных под политику, сейчас ведется активная работа по созданию оппозиционного политпроекта, ориентированного на Запад. Он должен стать альтернативой слишком правой "Евросолидарности" и слишком никакому "Голосу". Якобы войти туда могут Янина Соколова, Сергей Жданов, Сергей Притула, Олег Сенцов. Насколько высока вероятность создания такого проекта и кто и почему туда мог бы войти из названых и неназванных персонажей разбирались украинские эксперты.

Соколовская, Притула, Сенцов / Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Идет явная тенденция к пророссийскому варианту"

Политтехнолог Денис Богуш отмечает, что все фамилии, обозначенные как вероятные участники нового проекта, — это медийные личности. Но этого, по словам эксперта, мало для того, что партия не просто "выстрелила", но и укоренилась в украинской политической почве.

"Мы видели последние выборы. Супермедийный персонаж Пальчевский вложил огромные деньги в проект "Перемога Пальчевского". Но не сработало. Потому что просто медийности и просто денег – мало. Нужны еще мощные организационные ресурсы, команда, — поясняет Денис Богуш. – Я не могу себе представить Соколову, Сенцова или Притулу, которые создают партийные ячейки в Ужгороде, Кропивницком, Харькове. Скорее всего, это буде еще один "Голос". Фишка "Голоса" была в том, что его лидером стал медийный и всеми любимый Вакарчук, который поет крутые песни. Все ему поверили. Но как только он сталкивается с реальной политикой, в очередной раз дает заднюю… Потому что это не сцена. Потому что нужен определенный политический путь. Команда. И лишь команда может что-то делать – при бешеном финансовом и организационном ресурсе".

По словам политтехнолога, в программах примерно 200 украинских партий прописана прозападная позиция. Есть ли смысл пытаться слепить еще одну?

"Если вкладывать в общенациональный проект – это огромные деньги. У нас партии лидерского типа. А из тех, чьи фамилии звучат, плохо склеивается. Есть известные люди, но без опыта в политике, в госуправлении, в экономике. Мало быть просто классным, медийным, порядочным. Нужны опыт, средства и команда, — отмечает Денис Богуш. – Кстати, судя по рейтингам действующих партий, сейчас нет большого запроса в новом прозападном проекте. Общество сейчас структурирует в сторону ОПЗЖ. Благодаря информации политике каналов Медведчука (в том числе 1+1, где есть его доля). Плюс Ахметова — со своими каналами. Идет явная тенденция к пророссийскому варианту".

"Следует ориентироваться на группу влияния Виктора Пинчука"

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко обращает внимание, что политсилы либерально-демократического толка регулярно переформируются.

"Мы видели появление новых брендов и взаимное перетекание кадров в Демальянсе, Гражданской позиции, партии Воля, Рухе новых сил Михаила Саакашвили, — напоминает он. — Это норма для такого проекта — быть сформированным под конкретный электоральный цикл, после терять актуальность в пользу нового политпроекта. Потому новая такая политсила вполне возможно уже вскоре будет формироваться".

По мнению Ярослава Божко, среди неназванных персонажей нужно ориентироваться, в первую очередь, на группу влияния Виктора Пинчука в украинской политике, журналистов ряда близких медиа, представителей антикорупционных инициатив, таких как Виталий Шабунин и другие, бывших сотрудников и руководителей антикорупционных органов таких как Руслан Рябошапка, Виктор Чумак и другие.

Тем временем портал "Комментарии" вместе с экспертами попытались спрогнозировать, какие партии в новом году станут союзниками, какие рассорятся, и будет ли выгода от новых союзов.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!