Новинский отреагировал на санкции СНБО: говорит, что всегда считал себя патриотом Украины

Экс-нардеп и бизнесмен Вадим Новинский обвинил Совет нацбезопасности и обороны в преследовании из-за религиозных убеждений в связи с введением в его отношении санкций. Как передает издание "Комментарии", свою позицию политик обнародовал у себя на страничке в соцсети Facebook.

Вадим Новинский. Фото: Facebook Вадима Новинского

"Решение СНБО о применении ко мне персональных санкций я расцениваю как преследование из-за религиозных убеждений. Никаких других оснований для наложения санкций не существует", – написал Вадим Новинский в Facebook.

При этом он добавил, что сознательно принял гражданство Украины, потому как считает себя ее патриотом.

По словам Новинского, он всегда выступал за территориальную целостность Украины, поддерживал ее экономику. Сейчас же, уверен экс-нардеп, против него введены санкции лишь за то, что он последовательно поддерживал УПЦ. Поэтому политик готовится обратиться в международные суды, чтобы отстаивать свои интересы.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время обращения к украинцам президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, говорил об УПЦ и санкциях против данной религиозной организации. Подчеркнув, в частности, что на СНБО рассматривали "связи отдельных религиозных кругов с государством агрессором". Эксперты специально для издания "Комментарии" оценили эти шаги.

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