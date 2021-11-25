Новая государственная авиакомпания в Украине: эксперты назвали плюсы и минусы

В Украине создадут новую собственную государственную авиакомпанию Ukrainian National Airlines (Украинские национальные авиалинии – ЮНА). Уже известно, что для нее Украина собирается брать в лизинг французские самолеты от Airbus. Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты оценили данное решение.

Самолет (фото из открытых источников)





Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что инициатива даст позитивный эффект. Прежде всего – в усилении конкуренции и демонополизации на рынке пассажирских авиаперевозок.





"У нас многие годы монополистом на этом рынке выступала компания Коломойского МАУ, которая диктовала свои условия. Сейчас такого диктат не будет", – поясняет эксперт.





А высокий уровень конкуренции всегда выгоден потребителям, резюмирует Владимир Фесенко.





Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, эксперт Growford Institute Виктор Скаршевский отмечает:





"Президент объявил большую приватизацию одной из ключевых реформ и… инициирует создание еще одной государственной компании. За деньги украинских налогоплательщиков – 2,5 млрд грн. За наши с вами деньги создан государственный национальный авиаперевозчик под названием ЮНА. Мало того, что будет создано еще одно госпредприятие, смысл существования которого под сомнением, так еще деньги украинских налогоплательщиков пойдут не на закупку или строительство украинских самолетов, с соответствующим эффектом создания новых рабочих мест, развития высокотехнологической отрасли, с мультипликативным эффектом для смежных отраслей и дополнительными доходами в бюджет, а на закупку или лизинг порядка 20 самолетов Airbus".





То есть, поясняет эксперт, все вышеперечисленные эффекты таки будут, только не в украинской, а в европейской экономике.





"В который раз украинская власть действует в интересах не украинских производителей, а иностранных, – подчеркивает Виктор Скаршевский. – Не сомневаюсь, что для госкомпании будет создан также наблюдательный совет с иностранными "наблюдателями" с миллионными зарплатами. Опять таки, за наш с вами счет, из госбюджета. К сожалению, вместо проведения экономической политики с целью увеличения благосостояния украинских граждан, мы наблюдаем от власти очередную PR-акцию за счет всё тех же украинских граждан".





Напомним, во время форума "Большая стройка: авиация и туризм" министр инфраструктуры Александр Кубраков анонсировал снижение ставки налога на внутренние авиаперевозки в 2022 году до 7%. Этот процесс повлечет удешевление цен на авиаперелеты внутри Украины

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