Нимченко: ВР не занимается рассмотрением вопросов, которые на сегодняшний день являются первостепенными



















Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко считает, что Верховная Рада не занимается рассмотрением вопросов, которые на сегодняшний день являются первостепенными для Украины. Об этом он заявил, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады, предает сайт "112".



Василий Нимченко. Фото - ОПЗЖ

Василий Нимченко заявил, что к Кабмину, к парламенту и к власти в целом остается очень много вопросов, в частности, о том, какие действия планируется предпринимать для уменьшения тарифов, и как противостоять начатой идеологической и информационной войне против Украины.

По мнению Василия Нимченко: "Значимых законов не было вынесено в зал, в том числе и наших законопроектов от ОПЗЖ. О законопроектах относительно судебной реформы – мы ее уже и так зареформировали".

Нимченко считает, что в Украине якобы не существует судебной власти.

По словам Василия Нимченко, отсутствие независимости судебной власти в Украине подтверждается и решениями, принимаемыми судами в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который уже девятый месяц незаконно находится под домашним арестом.

"Вы видите, что творится в отношении Виктора Медведчука. Печерский райсуд 38 дней не может отправить уголовное дело в апелляцию, тем самым лишая человека возможности защищать свое право. Ведь идет речь о лишении свободы, о лишении в том числе и свободы перемещения Виктора Владимировича. Он, к сожалению, не может защитить свое право", – отметил парламентарий.

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