Никакой капитуляции: Арестович высказался о позиции власти

В эфире программы "Свобода слова" Алексей Арестович, советник главы Офиса президента и советник украинской делегации в ТКГ рассказал, что в Офисе думают о ситуации внутри страны. По его словам, политически нестабильную ситуацию в стране и угрозу энергетического и политического кризисов в Офисе считают рисками, а не угрозами.



Алексей Арестович, фото Facebook

"По нашей оценке это риски, это не угрозы. Эти риски учитываются, есть определенная стратегия, которая разрабатывается по каждому пакету от энергетического до возможного противостояния с некоторыми финансово-промышленными группами. Создан определенный штаб, который занимается этими вещами и пытается спрогнозировать. Этот штаб условен, скорее всего в головах, но люди уделяют время этому направлению. Думаю, что нам хватит мудрости, чтобы сдержаться от расша тывания Украины изнутри на период общей угрозы", — сообщил советник.



Алексей Арестович также сообщил, что президент ни в коем случае не будет идти на уступки России.



"Что будет делать президент, это знает президент. Сейчас идет флешмоб, запущенный из кругов оппозиции. Лозунг такой: Когда Зеленский капитулирует, мы будем биться до последнего. А что это за лозунг такой? Почему президент должен капитулировать? Я лично его знаю, это будет последний человек, который капитулирует. Он боец, он будет биться до последнего. Никаких уступок, никакой капитуляции", — говорит Арестович о флэшмобе от оппозиции "Украинцы будут сопротивляться".

Кроме того, он отметил, что все обвинения, которые сыпятся на представителей власти два с половиной года, "носят характер информационной войны, которая идет против действующей власти внутри страны". Поэтому диалог с оппозицией возможен, только если оппозиция устранит это.

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