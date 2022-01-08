Ни у президента, ни у СНБО нет полномочий закрывать телевизионные каналы, - Медведчук

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Станислав Молчанов
В Украине за прошлый год прекратили вещание пять оппозиционных телевизионных каналов. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук отметил, что такие действия со стороны власти являются незаконными, поскольку ни президент Украины Владимир Зеленский, ни Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не обладают полномочиями их закрывать.
Виктор Медведчук (фото из открытых источников)
"Суть
не в том, что не было заседания. Было, не было, какое это имеет значение, если
согласно Конституции и действующего законодательства, СНБО не обладает правом,
как и президент в своем указе не может, не имеет таких полномочий, как
закрывать телевизионные каналы, которые подлежат прекращению вещания только
через лишение лицензии, которое может иметь место при любых нарушениях в
судебном порядке", — сказал он.
Медведчук
отметил, что так были закрыты три канала в начале года: ZIK, NewsOne, 112.
"Так
закрыты и "Перший Незалежний" сейчас и выключен из эфирного вещания
UkrLive. Все эти пять каналов объединяет одно – они все были оппозиционные по
отношению к власти, они были объективно и вынужденно оппозиционны к власти,
потому что власть заслужила на объективную оценку глазами журналистов", —
добавил народный депутат.
Напомним,
что в конце 2021 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие
решение СНБО о санкциях против оппозиционных телеканалов "Первый
независимый" и "UkrLive". В партии "Оппозиционная
платформа – За жизнь"считают такие действия президента очередной незаконной
внесудебной расправой с неугодными СМИ.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что мониторинговая миссия ООН по
правам человека высказывает обеспокоенность по поводу ограничений на вещание
сразу трех украинских телеканалов.
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