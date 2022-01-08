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Ни у президента, ни у СНБО нет полномочий закрывать телевизионные каналы, - Медведчук

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук отметил, что украинская власть незаконно закрыла пять телевизионных каналов

сегодня, 13:50
Автор:

Станислав Молчанов
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В Украине за прошлый год прекратили вещание пять оппозиционных телевизионных каналов. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук отметил, что такие действия со стороны власти являются незаконными, поскольку ни президент Украины Владимир Зеленский, ни Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не обладают полномочиями их закрывать.

Ни у президента, ни у СНБО нет полномочий закрывать телевизионные каналы, - Медведчук

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

"Суть не в том, что не было заседания. Было, не было, какое это имеет значение, если согласно Конституции и действующего законодательства, СНБО не обладает правом, как и президент в своем указе не может, не имеет таких полномочий, как закрывать телевизионные каналы, которые подлежат прекращению вещания только через лишение лицензии, которое может иметь место при любых нарушениях в судебном порядке", — сказал он. 

Медведчук отметил, что так были закрыты три канала в начале года: ZIK, NewsOne, 112.

"Так закрыты и "Перший Незалежний" сейчас и выключен из эфирного вещания UkrLive. Все эти пять каналов объединяет одно – они все были оппозиционные по отношению к власти, они были объективно и вынужденно оппозиционны к власти, потому что власть заслужила на объективную оценку глазами журналистов", — добавил народный депутат.

Напомним, что в конце 2021 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против оппозиционных телеканалов "Первый независимый" и "UkrLive". В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"считают такие действия президента очередной незаконной внесудебной расправой с неугодными СМИ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мониторинговая миссия ООН по правам человека высказывает обеспокоенность по поводу ограничений на вещание сразу трех украинских телеканалов.


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