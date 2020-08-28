Пудрик невыгоден кланам контрабандистов: эксперт о новом главе одесской таможни

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Станислав Молчанов
Новый исполняющий обязанности руководителя Одесской таможни Денис Пудрик может быть невыгоден кланам контрабандистов, которые давно присутствуют в регионе. Об этом заявил политолог Константин Бондаренко на своей странице в Facebook.
"Оказывается, существуют ситуации, при
которых кланы контрабандистов и группы так называемых "соросят"
(компрадоров, отстаивающие интересы транснациональных корпораций) объединяются.
Подобную ситуацию мы наблюдаем на примере назначения Дениса Пудрика исполняющим
обязанности руководителя Одесской таможни", - пишет эксперт.
Фото: Денис Пудрик (facеbook.com)
Бондаренко отмечает, что сначала с резкой
критикой в адрес Пудрика выступил Михеил Саакашвили, усомнившись в
реформаторских способностях нового руководителя Одесской таможни.
"Одесситы говорят, что Пудрик в свое
время наступил на хвост некоторым людям, перекрыв контрабандные схемы. Именно
эти же люди якобы вернулись к контролю над таможней в то время, когда Михеил
Николозович был главой Одесской областной госадминистрации", - добавляет
Бондаренко.
По словам эксперта, нынешние контрабандисты
отличаются от своих "коллег" времен Эдуарда Багрицкого, который
воспел представителей данной "профессии" в поэтической форме.
"Отличаются и объемам контрабандного
товара, и схемами работы, и даже влиянием на средства массовой информации,
общественных активистов, экспертов и тому подобное", - пишет Бондаренко.
Эксперт также отмечает, что главное обвинение
в адрес Пудрика в том, что он был люстрирован, но позже через суд отменил
люстрацию.
"Очевидно, если в ход идут такие аргументы
и если против Пудрика выступают общим фронтом такие силы - назначение
правильное и должно быть поддержано. А в целом - хорошая иллюстрация к
положению дел в современной Украине на предмет того, кто контролирует ситуацию
на местах и как выстраиваются отношения между центром и регионами - в том
числе, в кадровой политике", - резюмирует эксперт.
Как известно, ранее Пудрик работал
руководителем таможенных органов в Черниговской, Бердичевской, Львовской,
Луганской и Крымской таможнях. Кроме того, был заместителем и первым
заместителем также в Донецкой, Мариупольской, Восточной, Кировоградской таможнях.
Также возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича,
за что подпадал под критерии очищения власти. За это его уволили с должности
заместителя начальника Кировоградской таможни. А в марте 2020 года Пудрик
получил решение суда о восстановлении в должности. С 2019 года до нынешнего
назначения был. и.о. проректора Национальной академии фискальной службы.
Сам Пудрик в интервью заявлял,
что реформы, которые были запущены в таможенной сфере предыдущей властью, не
были эффективны и работали на личные интересы чиновников, поэтому новому
руководству придется заново проводить изменения, на что будет потрачено много
времени и ресурсов.
Кроме того, Пудрик убежден,
что украинская таможня требует обновления, и реформировать ее надо,
как патрульную полицию - набрав молодежь и обеспечив их всем
необходимым.
Напомним, президент
назначил нового командующего Сил спецопераций и озвучил свои ожидания.
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