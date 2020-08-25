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Президент назначил нового командующего Сил спецопераций и озвучил свои ожидания

Силы спецопераций возглавил отставной "альфовец" Галаган

25 августа 2020, 23:34
Автор:

Дмитрий Симоненко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Лунева с должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины. На его место назначен генерал-майор Григорий Галаган, сообщили в Офисе главы государства сегодня, 25 августа.

"В условиях полного и всеобъемлющего перемирия, объявленного в районе проведения операции Объединенных сил, изменились задачи ССО", - заявил Президент.

Президент назначил нового командующего Сил спецопераций и озвучил свои ожидания

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Также Гарант обратил внимание на адекватную реакцию командования и личного состава ССО на провокационные действия со стороны противника.

"Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами", - подчеркнул Зеленский.

Позже, Глава государства поставил новому командующему ССО задачу продолжать развивать всю структуру Сил спецопераций.

Галаган, в свою очередь, заверил Зеленского, что будет качественно выполнять поставленные Президентом задачи, а также продолжит внедрять новации в авиационную и морскую составляющие ССО.

Ранее "Комментарии" писали о вероятности нового вторжения России на территорию Украины.



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