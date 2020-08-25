Президент назначил нового командующего Сил спецопераций и озвучил свои ожидания

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Дмитрий Симоненко
Президент Украины
Владимир Зеленский уволил Игоря Лунева с должности командующего Силами
специальных операций Вооруженных сил Украины. На его место назначен генерал-майор
Григорий Галаган, сообщили в Офисе главы государства сегодня, 25 августа.
"В условиях полного и всеобъемлющего перемирия, объявленного в районе проведения операции Объединенных сил, изменились задачи ССО", - заявил Президент.
Фото: facebook.com/president.gov.ua
Также Гарант обратил внимание на адекватную реакцию командования и
личного состава ССО на провокационные действия со стороны противника.
"Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и
командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и
превентивными мерами", - подчеркнул Зеленский.
Позже, Глава государства поставил новому командующему ССО
задачу продолжать развивать всю структуру Сил спецопераций.
Галаган, в свою очередь, заверил Зеленского, что будет качественно выполнять поставленные Президентом задачи, а также продолжит внедрять новации в авиационную и морскую составляющие ССО.
Ранее "Комментарии" писали о вероятности нового вторжения России на территорию Украины.
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