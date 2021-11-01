Нехватка кислорода в 12 областях и новые ограничения для нардепов: что обсудили на внеочередном заседании

У депутатов будут требовать сертификаты, фото из открытых источников

Народные депутаты собрались 1 ноября на внеочередном заседании. В ходе дискуссии обсудили какие законопроекты нужно рассмотреть в первую очередь, какие проблемы сейчас наиболее актуальны и остры.



Народный депутат Юлия Тимошенко подчеркнула, что в больницах есть возможности и помещения, чтобы оборудовать дополнительные реанимации, однако нет медиков, готовых там работать. Ситуация с медицинскими кадрами критична в Украине. Политик подчеркнула, что нужно 19 млрд гривен перераспределить на борьбу с пандемией.

Во время встречи Тимошенко с предпринимателями, они рассказали, что почти сотни предприятий каждый день прекращают работу, потому что их экономика не выдерживает цен на энергоносители.



"То, что в стране будет запущена инфляция в связи с тем, что цены на энергоносители зашкаливают, это очевидно. Энергетический кризис рукотворный, его создали искусственно. Потому что не закачали газ в хранилища, не завезли уголь на склады. Летом газ был в 6 раз дешевле", — подчеркнула нардеп.

В свою очередь депутат от партии "Голос", Ярослав Железняк сообщил, что сейчас перед страной стоят три вызова. Среди которых уровень заболеваемости на COVID-19 , энергетическая проблема и проблемы с бизнесом. Относительно ситуации с распространением коронавируса, он подчеркнул, что его партия еще весной выносила на рассмотрение законопроект №5460 о закупке кислородных концентраторов для больниц. Однако до сих пор на это не выделили бюджетные деньги.

"Сейчас сложилась ситуация, что в 12 областях не хватает кислорода, так давайте примем этот законопроект. Одно голосование и мы одобрим законопроект для подготовки его ко второму чтению, и решим проблему с кислородом. На Хэллоуин самый страшный костюм был у антивакцинаторов, убивающих своими призывами других. Я поддерживаю идею коллег относительно постановления от парламента на счет собственного примера. Давайте покажем людям, что вакцинация спасает жизнь", — подчеркнул Железняк.

Также он добавил, что сейчас предприниматели на грани выживания: они не могут купить нормально газ, они не могут спланировать свою работу, они не знают будет ли локдаун или нет, будут ли доплаты "ковидные" или нет. Депутат призвал выйти на какой-то конкретный план для бизнеса и дать четкий ответ на каждый из этих вопросов.



Александра Устинова подчеркнула, что народные избранники должны начать с себя. И поскольку уже действует нормативный акт о штрафе за пребывание в помещении без маски, нужно штрафовать депутатов, сидящих в сессионном зале без масок.



"Я рада, что на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть постановление о недопуске в парламент людей, не имеющих сертификатов или отрицательного ПЦР-теста. Прошу вас, как председателя ВР, проверять сертификаты вакцинации депутатов публично. Мы уже вводили штраф за неношение масок. Давайте с завтрашнего дня каждого депутата, который будет сидеть без маски, будем штрафовать. Прошу начать с самих народных депутатов", — отметила нардеп.

Кроме того, она подчеркнула, что в проект о критической инфраструктуре следует внести юридические данные заводов по производству кислорода, ведь их работа сейчас очень важна.



2 ноября народные депутаты соберутся на еще одно внеочередное заседание, которое начнется в 16.00. На заседании будут рассматриваться постановление об ограничении допуска в Верховную Раду без вакцинации. Также рассмотрят вопросы, касающиеся Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, закон о применении лекарства от COVID-19 и другие важные вопросы.



По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, народные избранники должны рассмотреть второй после документов по бюджету законопроект об обеспечении больниц кислородными концентраторами. Речь идет о законопроекте от 29.04.2021 № 5460 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций". В пояснительной записке документа говорится, что обеспечение сети опорных больниц кислородными станциями позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах.



Постановление о требовании предоставления сертификата или теста для допуска в Верховную Раду, если его завтра примут, начнет действовать до 15 ноября. Руслан Стефанчук подчеркнул, что сначала нужно решить организационные вопросы, в том числе порядок прохождения ПЦР-тестов для депутатов, выдать пропуска для вакцинированных лиц.



Как сообщал портал "Комментарии", две области и один город попали в тройку лучших по уровню вакцинации.

















Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!