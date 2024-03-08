Небоженко: Зеленский поступил с Залужным, как Путин с Суровикиным

В борьбе с Главкомом генералом Валерием Залужным президенту Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку пришлось лишить должности главкома и выбросить со своих должностей еще 20 генералов и старших офицеров ВСУ, написал в Фейсбуке политолог Виктор Небоженко. По его словам, вина этих генералов была лишь в том, что они входили в так называемую группу Залужного. Именно поэтому они поняли, что карьера в Украине зависит не от профессионализма, а исключительно от некой лояльности к власти.

Зеленский и Залужный

После этого, отметил политолог, у Ермака и Зеленского появилась новая задача – отделить Залужного от группы "обиженных генералов" и куда-то его отправить, желательно подальше.

При этом Небоженко заявил, что точно так же поступил российский диктатор Владимир Путин, который испугался растущего рейтинга Сергея Суровикина, который сумел остановить контрнаступление украинской армии.

"Путин выгнал генерала с фронта и отправил в ссылку. Но, если президент Зеленский, скрепя сердцем, отправил генерала Залужного послом в Лондон, то президент Путин отправил генерала Суровикина в Алжир на мелкую военно-техническую должность",

- отметил политолог.

Таким образом, говорит он, на российско-украинской войне незаметно произошел размен фигур, которые явно мешали обоим президентам и их планам.

При этом, говорит Небоженко, если Залужный согласится отправиться послом в Британию, то с одной стороны сохранит свои контакты с Западом, но с другой стороны окажется в "унизительной" зависимости от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, которым якобы целиком и полностью управляет Ермак.

"Так, что нас ждет увлекательный сериал бурных политических интриг, в котором выигрывает Офис, но проигрывает Украина",

— подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на пост посла в Великобритании.



