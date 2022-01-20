logo

BTC/USD

41855.47

ETH/USD

3122.39

LTC/USD

138.10

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Не справилась: на Банковой хотят через пару месяцев отправить Венедиктову в отставку
commentss НОВОСТИ Все новости

Не справилась: на Банковой хотят через пару месяцев отправить Венедиктову в отставку

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка объяснил, почему Венедиктова, поразмыслив, решили отказаться от подписания подозрения Порошенко

сегодня, 07:30
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Через пару месяцев в Украине может быть новый Генпрокурор, а Ирина Венедиктова, соответственно, может быть отправлена в отставку. В Офисе президента такие разговоры уже идут и об этом знает сама Ирина Венедиктова. Как передает портал "Комментарии", такую информацию в эфире телеканала "Украина 24" озвучил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, комментируя нежелание Венедиктовой подписывать подозрение о госизмене пятому президенту Петру Порошенко.

Не справилась: на Банковой хотят через пару месяцев отправить Венедиктову в отставку

Ирина Венедиктова. Фото: pravda.com.ua

"Я проживал подобную ситуацию, я читал подобные документы (Ред. о подозрении в госизмене Порошенко) и от моей подписи еще тогда в марте 2020 года зависел, возможно и следующий ход событий с Петром Порошенко. Но в определённый момент нужно просто остановиться и понять, что жизнь не заканчивается сегодня и никакая должность Генпрокурора или президента страны не стоит того, чтобы переступать закон. И от то, что собственно сделала Ирина Венедиктова, она взяла отпуск, поручив эту презрительную миссию своему заместителю – это инстинкт самосохранения", – отметил Рябошапка.

По его словам, Ирина Венедиктова прекрасно понимает и, возможно, она знает о тех событиях марта 2020-го года, и она отдает себе отчет – чем все это может для нее закончиться. 

Руслан Рябошапка заявил, что в Офисе президента планируют сделать так, чтобы Ирина Венедиктова была отправлена в отставку. Догадываясь об этом Венедиктова, как говорят в народе, решила "не брать грех на душу".

Читайте также на портале "Комментарии" – суд избрал меру пресечения Порошенко. Несмотря на рассказы спикеров от власти о железобетонных аргументах в деле о госизмене Порошенко – пятый президент продолжает находиться на свободе.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!