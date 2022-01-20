Не справилась: на Банковой хотят через пару месяцев отправить Венедиктову в отставку

Через пару месяцев в Украине может быть новый Генпрокурор, а Ирина Венедиктова, соответственно, может быть отправлена в отставку. В Офисе президента такие разговоры уже идут и об этом знает сама Ирина Венедиктова. Как передает портал "Комментарии", такую информацию в эфире телеканала "Украина 24" озвучил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, комментируя нежелание Венедиктовой подписывать подозрение о госизмене пятому президенту Петру Порошенко.

Ирина Венедиктова. Фото: pravda.com.ua

"Я проживал подобную ситуацию, я читал подобные документы (Ред. о подозрении в госизмене Порошенко) и от моей подписи еще тогда в марте 2020 года зависел, возможно и следующий ход событий с Петром Порошенко. Но в определённый момент нужно просто остановиться и понять, что жизнь не заканчивается сегодня и никакая должность Генпрокурора или президента страны не стоит того, чтобы переступать закон. И от то, что собственно сделала Ирина Венедиктова, она взяла отпуск, поручив эту презрительную миссию своему заместителю – это инстинкт самосохранения", – отметил Рябошапка.

По его словам, Ирина Венедиктова прекрасно понимает и, возможно, она знает о тех событиях марта 2020-го года, и она отдает себе отчет – чем все это может для нее закончиться.

Руслан Рябошапка заявил, что в Офисе президента планируют сделать так, чтобы Ирина Венедиктова была отправлена в отставку. Догадываясь об этом Венедиктова, как говорят в народе, решила "не брать грех на душу".

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