logo
Русский Українська

BTC/USD

54833.01

ETH/USD

4100.10

LTC/USD

349.54

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Не секс-вечеринка, а поддержка жертв путинского режима: Лещенко прокомментировал выступление жены в Москве
commentss НОВОСТИ Все новости

Не секс-вечеринка, а поддержка жертв путинского режима: Лещенко прокомментировал выступление жены в Москве

Авторы публикации раскритиковали Лещенко за оправдание супруги

сегодня, 19:12
Автор:

Татьяна Веремеева

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко назвал выступление супруги на вечеринке в Москве поддержкой жертв путинского режима. Об этом сообщает Телеграм-канал "Украина 24".

Не секс-вечеринка, а поддержка жертв путинского режима: Лещенко прокомментировал выступление жены в Москве

Сергей Лещенко прокомментировал выступление супруги в Москве

Авторы публикации называют позицию Лещенко глупым оправданием. При этом в сообщении отмечается: "Да, и не обязательно летать в Россию, чтобы там кого-то поддержать, особенно за гонорар".

Отметим, жена Сергея Лещенко, Анастасия Топольская, которая выступает под псевдонимом DJ Nastia, 9 мая опубликовала на своей странице в Instagram фото с геолокацией в клубе Mutabor, который расположен в Москве. Под еще одним псевдонимом – SHEIS – девушка сыграла для российского ЛГБТ сообщества на вечеринке HOROVOD. Одним из главных правил мероприятия был запрет на любые проявления нетолерантности.

Ранее "Комментарии" писали о доходах Сергея Лещенко в качестве члена набсовета "Укрзализныци".

Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" еще в 2019 году. Стоит отметить, что работников на эту должность избирают на три года. Главная задача членов наблюдательного совета — формировать показатели эффективности работы председателя и членов правления. Средняя заработная плата на этой должности составляет 588 000 гривен.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ