Не секс-вечеринка, а поддержка жертв путинского режима: Лещенко прокомментировал выступление жены в Москве

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко назвал выступление супруги на вечеринке в Москве поддержкой жертв путинского режима. Об этом сообщает Телеграм-канал "Украина 24".



Сергей Лещенко прокомментировал выступление супруги в Москве

Авторы публикации называют позицию Лещенко глупым оправданием. При этом в сообщении отмечается: "Да, и не обязательно летать в Россию, чтобы там кого-то поддержать, особенно за гонорар".

Отметим, жена Сергея Лещенко, Анастасия Топольская, которая выступает под псевдонимом DJ Nastia, 9 мая опубликовала на своей странице в Instagram фото с геолокацией в клубе Mutabor, который расположен в Москве. Под еще одним псевдонимом – SHEIS – девушка сыграла для российского ЛГБТ сообщества на вечеринке HOROVOD. Одним из главных правил мероприятия был запрет на любые проявления нетолерантности.

Ранее "Комментарии" писали о доходах Сергея Лещенко в качестве члена набсовета "Укрзализныци".

Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" еще в 2019 году. Стоит отметить, что работников на эту должность избирают на три года. Главная задача членов наблюдательного совета — формировать показатели эффективности работы председателя и членов правления. Средняя заработная плата на этой должности составляет 588 000 гривен.

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