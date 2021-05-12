Не секс-вечеринка, а поддержка жертв путинского режима: Лещенко прокомментировал выступление жены в Москве

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Татьяна Веремеева
Член наблюдательного совета "Укрзализныци"
Сергей Лещенко назвал выступление супруги на вечеринке в Москве поддержкой жертв путинского режима. Об этом
сообщает Телеграм-канал "Украина
24".
Сергей Лещенко прокомментировал выступление супруги в Москве
Авторы публикации называют позицию Лещенко глупым оправданием. При этом в сообщении отмечается: "Да, и не обязательно летать в Россию, чтобы там кого-то поддержать, особенно за гонорар".
Отметим, жена Сергея Лещенко, Анастасия
Топольская, которая выступает под псевдонимом DJ Nastia, 9 мая опубликовала на
своей странице в Instagram фото с геолокацией в клубе Mutabor, который
расположен в Москве. Под еще одним псевдонимом – SHEIS – девушка сыграла для
российского ЛГБТ сообщества на вечеринке HOROVOD. Одним из главных правил
мероприятия был запрет на любые проявления нетолерантности.
Ранее "Комментарии" писали о доходах
Сергея Лещенко в качестве члена набсовета "Укрзализныци".
Кабинет министров назначил бывшего народного депутата
Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская
железная дорога" еще в 2019 году. Стоит отметить, что работников на эту
должность избирают на три года. Главная задача членов наблюдательного совета —
формировать показатели эффективности работы председателя и членов правления.
Средняя заработная плата на этой должности составляет 588 000 гривен.
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