Не думаю, что у Ахметова были такие намерения, — эксперт о заявлении по государственному перевороту

Эксперт прокомментировала заявление о госперевороте, фото из открытых источников

Политический эксперт Елена Броницкая считает, что информация о причастности Рината Ахметова к организации государственного переворота должна подвергаться сомнению, ведь никаких доказательств не обнародовано. Об этом она рассказала корреспонденту портала "Комментарии".



По словам эксперта, сначала должны были провести расследование и предоставить для обнародования подтвержденные факты, провести аресты подозреваемых. Также она добавила, что, по ее мнению, у Ахметова не было и не могло быть таких намерений.



Андрей Илларионов, старший научный сотрудник центра политики безопасности (Вашингтон) и экс-советник президента России В. Путина во время передачи "Украина с Тиграном Мартиросяном" в эфире прокомментировал заявление о подготовке государственного переворота и провел параллель с такими же заявлениями лидеров соседних стран на постсоветском пространстве.



Кстати, Андрей Илларионов придерживается такого же мнения по поводу объявления о готовке к государственному перевороту. По его мнению, если об этом заявляют, то после пресс-марафона перед обществом должен выступить руководитель какого-либо из государственных правоохранительных органов — Генпрокуратуры, Службы безопасности или Государственного бюро расследований и рассказать о той информации, которая известна о готовящейся к преступлению, какие действия уже совершены следствием. Ведь общество должно знать, кто причастен к попытке переворота, когда он должен был состояться, что сделано для предотвращения государственного переворота в Украине.

Ринат Ахметов прокомментировал УП заявление, подчеркнув, что его возмущает распространение такой неправдивой информации, которая прозвучала на пресс-марафоне.



Как сообщал портал "Комментарии", Андрей Илларионов рассказал, почему Минские договоренности Украина не должна признавать. Андрей Николаевич объясняет, что в Минских договоренностях есть требования об освобождении оккупированных территорий и требования о проведении там выборов. Прописанные условия неприемлемы.







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