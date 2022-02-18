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НБУ готовится принять миллиарды от семьи Назарбаева и российского инвестиционного фонда Baring Vostok

К финансовому росту компании Kaspi причастна династия Назарбаева

сегодня, 16:44
Автор:

Карина Ожерельева
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Казахстанский розничный системообразующий банк Kaspi с капитализацией в 21 млрд долларов США планирует войти на украинский рынок. Согласно информации из многих источников, поразительный рост компании связан с династией Назарбаева и российским фондом прямых инвестиций Baring Vostok. Об этом сообщает УНН.

НБУ готовится принять миллиарды от семьи Назарбаева и российского инвестиционного фонда Baring Vostok

Логотип Kaspi - фото из открытых источников

Согласно данным американского Forbes, "превращение Kaspi из небольшого стартапа в гиганта финансовых технологий" имеет серьезную причину. Forbes предполагает, что к потрясающему увеличению компании могут быть причастны племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды.

Официальной позиции НБУ во главе с Кириллом Шевченко относительно того, допустят ли на рынок инвестиции от Назарбаева и Московского фонда, пока еще не было.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Казахстане в городе Талдыкорган протестующие снесли установленный там памятник экспрезиденту Нурсултану Назарбаеву. После его отставки столица страны – Астана – была переименована в Нур-Султан, в честь бывшего президента и открыт ряд памятников по стране.

Также "Комментарии" писали, что бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отстранили от руководящей должности. В телевизионном обращении Токаев заявил, что немедленно берет на себя руководство Советом безопасности, в котором Назарбаев оказал значительное влияние после неожиданного ухода с поста президента в 2019 году.

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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1964404-nbu-gotuyetsya-priynyati-milyardi-vid-simyi-nazarbayeva-ta-rosiyskogo-investitsiynogo-fondu-baring-vostok
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