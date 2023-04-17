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Назначение новых председателей ОДА, увольнение должностных лиц и судебные дела: Основное за прошедшую неделю

Избрание глав Киевской и Сумской областной государственной администрации, увольнение с должности директора Бюро экономической безопасности, дело Владислава Трубицына и не только

сегодня, 12:05
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Автор:

Белоокая Ира

Прошедшая неделя оказалась насыщенной на кадровые перестановки и судебные решения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные "Пульса Недели"

Назначение новых председателей ОДА, увольнение должностных лиц и судебные дела: Основное за прошедшую неделю

Кадровые перестановки и судебные дела с участием должностных лиц

На заседании, в понедельник, 10 апреля Верховная Рада уволила Валерия Пацкана с должности председателя Счетной палаты.


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"Со второй попытки Парламент выразил недоверие Главе счетной палаты Валерию Пацкану. Он уволен и с председателя и из члена Счетной Палаты ", – написал первый заместитель налогового комитета Совета Ярослав Железняк в Телеграмм.

В тот же день, украинский прокурор Руслан Кравченко, президент Зеленский назначил главой Киевской областной государственной администрации, подписав соответствующий указ.

11 апреля, с должности директора Бюро экономической безопасности Украины Кабмин уволил Вадима Мельника. Он занимал этот пост с августа 2021 года.

13 апреля Владимир Зеленский назначил новых председателей Сумской и Луганской ОГА. Сумщину возглавил Владимир Артюха, Луганщину – Артем Лысогор.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск Дмитрия Сенниченко, экс председателя Фонда государственного имущества и еще шесть человек, по данным НАБУ, завладели средствами госпредприятий на сумму более 500 миллионов гривен.

Как сообщили в НАБУ:

"Все они входят в состав преступной организации, начисленной до завладения более полумиллиарда гривен средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Возглавлял группировку экспредседателя Фонда государственного имущества Украины, который трижды выступал разоблачителем коррупции, подавая соответствующие заявления в НАБУ. На самом же деле он устранял "конкурентов" на предприятиях из сферы ФГИУ, чтобы зарабатывать могла только подконтрольная преступной организации компании", — подытожили в НАБУ.

Высший антикоррупционный суд примет на рассмотрение дело депутата Киевского горсовета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына и других лиц, подозреваемых в вымогательстве взяток с предпринимателей за размещение МАФов. В сумме 1,39 млн. грн. неправомерной выгоды.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что НАБУ проверяет государственный банк, законтрактовавший неизвестных адвокатов за десятки миллионов гривен "Укрэксимбанк" без конкурса и тендера привлек к работе сомнительных юристов



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Источник: https://t.me/pulsweek/123
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