Назначение новых председателей ОДА, увольнение должностных лиц и судебные дела: Основное за прошедшую неделю

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Прошедшая неделя оказалась насыщенной на кадровые перестановки и судебные решения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные "Пульса Недели"
Кадровые перестановки и судебные дела с участием должностных лиц
На заседании, в понедельник, 10 апреля Верховная Рада уволила Валерия Пацкана с должности председателя Счетной палаты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В тот же день, украинский прокурор Руслан Кравченко, президент Зеленский назначил главой Киевской областной государственной администрации, подписав соответствующий указ.
11 апреля, с должности директора Бюро экономической безопасности Украины Кабмин уволил Вадима Мельника. Он занимал этот пост с августа 2021 года.
13 апреля Владимир Зеленский назначил новых председателей Сумской и Луганской ОГА. Сумщину возглавил Владимир Артюха, Луганщину – Артем Лысогор.
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск Дмитрия Сенниченко, экс председателя Фонда государственного имущества и еще шесть человек, по данным НАБУ, завладели средствами госпредприятий на сумму более 500 миллионов гривен.
Как сообщили в НАБУ:
Высший антикоррупционный суд примет на рассмотрение дело депутата Киевского горсовета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына и других лиц, подозреваемых в вымогательстве взяток с предпринимателей за размещение МАФов. В сумме 1,39 млн. грн. неправомерной выгоды.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что НАБУ проверяет государственный банк, законтрактовавший неизвестных адвокатов за десятки миллионов гривен "Укрэксимбанк" без конкурса и тендера привлек к работе сомнительных юристов
Обсуждения
Новости