НАЗК судится с "Демократичной сокирой": стала известна причина

НАЗК судится с "Демократичной сокирой" за отсутствие в отчете партии информации об оплате макетов, которые активисты "Демократичной сокиры" использовали во время акции. Об этом сообщает политическая партия "Демократична сокира".

НАЗК хочет осуждения политическую партию (фото из открытых источников)

Как утверждают представители этой политической силы, это — не единственная претензия, но другие не хуже демонстрируют приоритеты и тщательное отношение к деталям со стороны НАЗК. В частности, антикоррупционное агентство заметило, что в отчете партии нет следующей информации: кто привозит на акции флаги, плакаты, держатели, кто оплатил zoom-конференцию под судом, данные о приобретении банок с головами политиков для уличной акции; стоимость кормушек для птиц, которые активисты вешали в парках, отчет о упоминании о партии другими лицами.

При этом "Демократична сокира" обращает внимание на то, что миллионные пожертвования на партию от пенсионеров, которые, согласно отчету за предпоследний квартал 2020 года, получила партия "Слуга народа", внимание НАЗК не привлекло. На эту деталь обратили внимание только общественные активисты.

Важно, что ни одна из крупных парламентских партий до сих пор не представила отчет за последний квартал 2020 года, НАЗК все же это явление заметило. Именно тем, что подало иск к ДемСокире, которая подала отчет вовремя.

"За последние полтора года парламентские партии потратили 1,5 миллиарда гривен средств из карманов граждан Украины. На следующий год правительство предлагает выделить на их содержание 886 млн наших с вами гривен. Если приоритеты НАЗК не изменятся, то граждане Украины смогут узнать только то, кто привез держатель для плаката на акцию, при этом партия не имеет государственного финансирования и существует исключительно на деньги своих сторонников ", — заявили в партии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что лидер "Демократической Топоры" рассказал о планах политической силы .

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