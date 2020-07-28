НАПК остановило финансирование Слуги народа

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Виолетта Комаровская
Фото: kitsman.city
НАПК остановило финансирование партии "Слуга народа". Государственное финансирование в III квартале 2020 получили лишь четыре парламентских партии. Средства политические силы получили из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности, как и предусмотрено законом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Государственное финансирование получили:
"Европейская Солидарность" - 6,6 млн грн;
"Голос" - 4,75 млн грн;
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,63 млн грн;
"Всеукраинское объединение" Батькивщина "- 6,67 млн грн.
Кроме этого, политическим партиям "Голос" и "Европейская Солидарность" перечислено по 3,54 млн грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.
Отмечается, что общая сумма перечисленных средств - 35,73 млн грн.
Также известно, что НАПК остановило финансирование партии "Слуга народа" на III и IV кварталы 2020 в связи с обращением партии.
После этого НАПК направило письмо в Министерство финансов с предложением направить средства в сумме 70,3 млн грн в фонд борьбы с COVID-19. На сегодня в бюджет не было внесено изменений, необходимых для перенаправления этих средств.
Эти средства остаются в распоряжении НАПК до внесения соответствующих изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, когда в "Слуге народа" хотят окончательно определиться с кандидатами на местные выборы.
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