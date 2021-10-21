Нас ждет война между куполами ОП: эксперт рассказал о причине спора в команде президента

После провальных рейтингов президента Зеленского ряд телеграмм каналов начали разгонять контраверсионную "информацию", мол в почти 9% падения рейтинга Зеленского виноваты не ошибки "слуг народа" или оффшорный скандал. Это все — "порохоботы" и "соросята", которые продолжая работать в ОП, устраивают изнутри коммуникационный саботаж. Как передает издание "Комментарии", такой инсайдерской информацией у себя в Facebook поделился политолог Виктор Таран.

Офис президента Фото: УНИАН

"За этой, на первый взгляд, полной чушью стоят гораздо более серьезные процессы. В ОП активизировались внутренние войны за ресурсы и доступ к Зеленскому. Один купол, назовем его условно "Е" решил сбить другой. Назовем его условно — "Т". Думаю, кто следит за кадрами ОП прекрасно понимает против кого началась атака. Вот и начали запускать провокационные глупости о "внутренних врагах", надеясь на информационном хайп и заставить Зеленского провести кадровые ротации. Ну, и забрать все коммуникации и ресурсы в одни "козырные руки", — отметил Виктор Таран.

По его мнению, "купол", на который началась атака, сидеть сложа руки не будет. Тем более, что каждый купол имеет свои информационные войска – телеграмм-каналы, пулы положительных блогеров, выход на СМИ, а значит с большой вероятностью нас ждет война между куполами ОП, которая, нельзя исключать, выльется в публичную плоскость.

"Ну, что же, как говорится – пусть зажгутся огни на арене нашего цирка, а информационные бойцы займут свои позиции перед битвой", – резюмировал политолог.

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