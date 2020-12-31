Народный депутат Алексей Гончаренко тонко потроллил Зеленского в своем новогоднем поздравлении

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Дмитрий Симоненко
Оппозиционный нардеп Алексей Гончаренко, как говорится, убил двух зайцев: он записал видеобращение-поздравление с новогодними праздниками, одновременно "потроллил" Зеленского. Гончаренко обращается к украинцам, якобы из зала, где идет концерт "95 квартала" с участием Зеленского. Там разыгрывается сцена, где Зеленский со спущенными штанами играет на фортепиано, но отнюдь не руками. В это время оппозиционер отворачивается от сцены и обращается к своим зрителям:
Кроме того, народный избранник вспомнил, как в прошлом году в своем обращении он рекомендовал избавиться от"зелени". Ссылаясь на результаты осенних выборов, он утверждает, что это удалось сделать.
Ранее "Комментарии" писали о том, что после того как столичный суд Печерского района решил забрать у Национального антикоррупционного бюро уголовное производство о коррупционных действиях экс-министра экологии, где речь идет о сумме в 5 млн долларов, НАБУ обнародовало часть аудио- и видеоматериалов.
Кроме того, порталу стало известно о том, что молодая супруга украинского народного артиста Виктора Павлика, а по совместительству и исполнительный директор Екатерина Павлик, в девичестве Репяхова, на своей странице в социальной сети Инстаграм рассказала о том, что стало с ее чувствами к мужу за последний год.
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