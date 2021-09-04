Нардепы возвращаются с летних каникул 7 сентября: какие темы станут поводом для конфликтов в Раде

Со следующей недели (с 7 сентября) Верховная Рада начинает заседания после каникул. Следовательно, нас ожидает усиление политического противостояния после некоторого затишья. Чего ждать и какие темы станут поводом для конфликтов – своими мнениями с порталом "Комментарии" поделились эксперты. Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля отмечает, что визит Зеленского в США прошел довольно успешно. И оппоненты не получили для себя то, что можно было бы использовать против действующей власти. А потому сосредоточатся на критике в ракурсе внутриполитических вопросов. И осенний политический сезон в Раде – прекрасный повод для этого.

Рада (фото из открытых источников)

"Понятно, что оппозиция будет критиковать власть по разным поводам. Но главной темой — и это было прогнозируемо — станет тема тарифов на жилищно-коммунальные услуги, газ. Раскачивать ситуация на теме тарифов будут пытаться разные силы", – считает Владимир Воля.

Вполне вероятными он называет кадровые перестановки, в том числе в Кабмине.

"И тут вопрос — в каком формате будут эти перестановки? Точечными (фамилии ряда министров уже не раз упоминались) или в целом уйдет Кабмин? Не исключены дальнейшие разброд и шатание внутри монобольшинства. Особенно в ракурсе заявленной Зеленским деолигархизации. Люди с влиянием и деньгами могут предпринять очередные попытки развалить пропрезидентское большинство", – прогнозирует эксперт.

Кроме того, каких-то скандальных историй и новых поворотов можно ожидать в ракурсе "Минского процесса", в том числе на законодательном уровне, отмечает Владимир Воля.

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко уверен: главный политический вопрос, за которым нужно будет следить этой осенью — нарастание пока вялотекущего конфликта между спикером Разумковым и Офисом президента.

"Это может проявляться как в самостоятельных инициативах спикера, ограничивающих влияние ОП, так и в инициативах Офиса вплоть до теоретической замены спикера на посту", – поясняет Ярослав Божко.

Он также подчеркивает, что кадровый вопрос остаётся самым обсуждаемым на эту осень различными лагерями в медиа.

"Как минимум, возможна замена министра обороны, генерального прокурора и ряда других должностей, в первую очередь из госпредприятий, – считает эксперт. – Также во главе угла будут стоять вопросы реагирования на штамм Дельта, возможные новые законодательные инициативы, связанные с пандемией коронавируса".

Политтехнолог Александр Кондратенко прогнозирует, что осень и новый политический сезон гарантировано будут "горячими". И станут серьезным испытанием для многих, в первую очередь для президента Украины.

"Оппоненты Зеленского готовы проверить на прочность гаранта. И есть вероятность, что Владимир Александрович может не дотянуть до конца своей каденции, – прогнозирует эксперт. – "Прозрение" для большинства украинцев, даже тех, кто до сих пор яростно поддерживает нынешнюю власть, наступит после получения первых платёжек за газ и отопление. После чего нас ожидает ряд кадровых ротаций, тех чиновников, на которых необходимо будет "повесить всех собак". Впрочем, перестановки в правительстве, скоее всего, начнутся еще до острых социально-экономических протестов. Но ключевые увольнения будут именно в тот момент, когда необходимо максимально снизить градус напряжения. В таком случае, премьеру Денису Шмыгалю приготовится (на его место в результате назначат очередного удобного функционера – мало кому известного, и не политическую фигуру). До этого времени планируется заменить министров обороны, социальной политики, вице-премьера".

По словам Александра Кондратенко, складывается даже своего рода тенденция – с приходом к власти Владимира Зеленского практически каждый политический сезон начинается с разговоров об отставке кого-то из министров или членов команды.

"Вопрос эффективности этих ротаций остается открытым, – акцентирует он. – Даже политические обозреватели не успевают запомнить новые фамилии, как этим чиновникам уже нашли замену. И каких результатов в таком случае можно ожидать от новых управленцев, если они не успевают даже вникнуть в суть проблем того или иного ведомства? По моей информации, в ближайшее время точно скажут "прощай" госпоже Лазебной (министр соцполитики – прим. ред.). Волна протестов из-за роста ВСЕХ тарифов и слабая социальная политика не дадут ей удержаться в кресле. Также с вероятностью 90 % "уйдут" Андрея Тарана. Абсолютная неспособность министра обороны выстроить отношения с нашим главным союзником США колоссально вредит не только имиджу наших войск, но и наносит прямой вред обороноспособности страны".

К концу сентября, а возможно и раньше, политтехнолог прогнозирует окончательный разрыв между президентом и спикером ВР.

"Как бы ни пытался Дмитрий Разумков убедить общество в том, что у него нет президентских амбиций, его действия наталкивают на мысль о его отдельной политической игре, – поясняет Александр Кондратенко. – Но для того, чтобы куда-то двигаться отдельно от "слуг", нужно, чтобы тебя воспринимал электорат отдельно от президента. Потому критика политики Зеленского со стороны Разумкова будет набирать обороты. В Офисе президента воспринимают спикера ВР как потенциальную угрозу для Зеленского. В случае, если президентские выборы состоятся досрочно, выполнять обязанности главы государства должен спикер. Вот почему его могут попытаться заблаговременно заменить на более управляемого вице-спикеа Стефанчука, или лидера СН Корниенко. Тут разницы особой нет, главное убрать Разумкова".

Осенью, кроме кадровых ротаций в правительстве, нас ожидает ряд ситуативных союзов, а также появление целого ряда новых политических проектов, уверен эксперт. Но для объединения тех или иных политсил, пусть даже временно, необходимо, дабы сложился воедино целый ряд факторов как внешней политики, так и внутренней "кухни" Украины.

"Столичный градоначальник Кличко в отношениях с Зе точку невозврата уже прошел, – продолжает политтехнолог. – Публичная критика президента, митинги и акции протеста на Банковой – это то, что стопроцентно можно ожидать этой осенью от Виталия Владимировича. Но главное, что его, скорее всего, все же "попросят" с должности главы КГГА. Потому в новом политическом сезоне он однозначно присоединится к тем, кто изо всех сил начнет шатать президентское кресло. В таком случае союз Порошенко-Кличко очень даже может быть, впрочем, как и Разумков-Кличко".

Александр Кондратенко не сомневается, что бывший президент Петр Порошенко этой осенью максимально будет мобилизировать свой электорат.

"Стоит задача выйти за рамки электорального ядра и попытаться перетянуть на свою сторону тех, кто еще недавно ставил галочку напротив фамилии "Зеленский". Получится или нет, пока говорить рано. Главное для Петра Алексеевича в этом политическом сезоне – показать нашим западным партнерам, что именно он – единственная и лучшая альтернатива Зе, – отмечает эксперт. – Говорить и о союзе лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко со "слугами" по состоянию на сегодня не приходится. Но, если Юлии Владимировне (вдруг!) предложат премьерское кресло – всё может быть…"

Напомним, народные депутаты проголосовали за законопроект о большом Государственном Гербе Украины. Документ был принят 257 голосами народных избранников в первом чтении.

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