Нардепы возвращаются с летних каникул 7 сентября: какие темы станут поводом для конфликтов в Раде

BTC/USD
49944.03
ETH/USD
3867.02
LTC/USD
212.52
USD/UAH
26.99
EUR/UAH
32.15
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Со следующей недели (с 7 сентября) Верховная Рада начинает заседания после каникул. Следовательно, нас ожидает усиление политического противостояния после некоторого затишья. Чего ждать и какие темы станут поводом для конфликтов – своими мнениями с порталом "Комментарии" поделились эксперты. Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля отмечает, что визит Зеленского в США прошел довольно успешно. И оппоненты не получили для себя то, что можно было бы использовать против действующей власти. А потому сосредоточатся на критике в ракурсе внутриполитических вопросов. И осенний политический сезон в Раде – прекрасный повод для этого.
Рада (фото из открытых источников)
Вполне вероятными он называет кадровые перестановки, в том
числе в Кабмине.
"И тут вопрос — в каком формате будут эти перестановки?
Точечными (фамилии ряда министров уже не раз упоминались) или в целом уйдет
Кабмин? Не исключены дальнейшие разброд и шатание внутри монобольшинства.
Особенно в ракурсе заявленной Зеленским деолигархизации. Люди с влиянием и
деньгами могут предпринять очередные попытки развалить пропрезидентское
большинство", – прогнозирует эксперт.
Кроме того, каких-то скандальных историй и новых поворотов
можно ожидать в ракурсе "Минского процесса", в том числе на законодательном уровне,
отмечает Владимир Воля.
Политический консультант, глава Центра политических студий
"Доктрина" Ярослав Божко уверен: главный политический вопрос, за
которым нужно будет следить этой осенью — нарастание пока вялотекущего
конфликта между спикером Разумковым и Офисом президента.
"Это может проявляться как в самостоятельных инициативах
спикера, ограничивающих влияние ОП, так и в инициативах Офиса вплоть до
теоретической замены спикера на посту", – поясняет Ярослав Божко.
Он также подчеркивает, что кадровый вопрос остаётся самым
обсуждаемым на эту осень различными лагерями в медиа.
"Как минимум, возможна замена министра обороны, генерального прокурора и ряда других должностей, в первую очередь из госпредприятий, – считает эксперт. – Также во главе угла будут стоять вопросы реагирования на штамм Дельта, возможные новые законодательные инициативы, связанные с пандемией коронавируса".
Политтехнолог Александр Кондратенко прогнозирует, что осень и
новый политический сезон гарантировано будут "горячими". И станут серьезным
испытанием для многих, в первую очередь для президента Украины.
"Оппоненты Зеленского готовы проверить на прочность гаранта.
И есть вероятность, что Владимир Александрович может не дотянуть до конца своей
каденции, – прогнозирует эксперт. – "Прозрение" для большинства украинцев, даже
тех, кто до сих пор яростно поддерживает нынешнюю власть, наступит после
получения первых платёжек за газ и отопление. После чего нас ожидает ряд
кадровых ротаций, тех чиновников, на которых необходимо будет "повесить всех
собак". Впрочем, перестановки в правительстве, скоее всего, начнутся еще до
острых социально-экономических протестов. Но ключевые увольнения будут именно в
тот момент, когда необходимо максимально снизить градус напряжения. В таком
случае, премьеру Денису Шмыгалю приготовится (на его место в результате
назначат очередного удобного функционера – мало кому известного, и не
политическую фигуру). До этого времени планируется заменить министров обороны,
социальной политики, вице-премьера".
По словам Александра Кондратенко, складывается даже своего
рода тенденция – с приходом к власти Владимира Зеленского практически каждый
политический сезон начинается с разговоров об отставке кого-то из министров или
членов команды.
"Вопрос эффективности этих ротаций остается открытым, –
акцентирует он. – Даже политические обозреватели не успевают запомнить новые
фамилии, как этим чиновникам уже нашли
замену. И каких результатов в таком случае можно ожидать от новых управленцев,
если они не успевают даже вникнуть в суть проблем того или иного ведомства? По
моей информации, в ближайшее время точно скажут "прощай" госпоже Лазебной
(министр соцполитики – прим. ред.). Волна протестов из-за роста ВСЕХ тарифов и
слабая социальная политика не дадут ей удержаться в кресле. Также с вероятностью 90 % "уйдут"
Андрея Тарана. Абсолютная неспособность министра обороны выстроить отношения с
нашим главным союзником США колоссально вредит не только имиджу наших войск, но
и наносит прямой вред обороноспособности страны".
К концу сентября, а возможно и раньше, политтехнолог
прогнозирует окончательный разрыв между президентом и спикером ВР.
"Как бы ни пытался Дмитрий Разумков убедить общество в том,
что у него нет президентских амбиций, его действия наталкивают на мысль о его
отдельной политической игре, – поясняет Александр Кондратенко. – Но для того,
чтобы куда-то двигаться отдельно от "слуг", нужно, чтобы тебя воспринимал
электорат отдельно от президента. Потому критика политики Зеленского со стороны
Разумкова будет набирать обороты. В Офисе президента воспринимают спикера ВР
как потенциальную угрозу для Зеленского. В случае, если президентские выборы
состоятся досрочно, выполнять обязанности главы государства должен спикер. Вот
почему его могут попытаться заблаговременно заменить на более управляемого
вице-спикеа Стефанчука, или лидера СН Корниенко. Тут разницы особой нет,
главное убрать Разумкова".
Осенью, кроме кадровых ротаций в правительстве, нас ожидает
ряд ситуативных союзов, а также появление целого ряда новых политических
проектов, уверен эксперт. Но для объединения тех или иных политсил, пусть даже
временно, необходимо, дабы сложился воедино целый ряд факторов как внешней
политики, так и внутренней "кухни" Украины.
"Столичный градоначальник Кличко в отношениях с Зе точку
невозврата уже прошел, – продолжает политтехнолог. – Публичная критика
президента, митинги и акции протеста на Банковой – это то, что стопроцентно
можно ожидать этой осенью от Виталия Владимировича. Но главное, что его, скорее
всего, все же "попросят" с должности главы КГГА. Потому в новом политическом
сезоне он однозначно присоединится к тем, кто изо всех сил начнет шатать президентское
кресло. В таком случае союз Порошенко-Кличко очень даже может быть, впрочем,
как и Разумков-Кличко".
Александр Кондратенко не сомневается, что бывший президент
Петр Порошенко этой осенью максимально будет мобилизировать свой электорат.
"Стоит задача выйти за рамки электорального ядра и попытаться
перетянуть на свою сторону тех, кто еще недавно ставил галочку напротив фамилии
"Зеленский". Получится или нет, пока говорить рано. Главное для Петра
Алексеевича в этом политическом сезоне – показать нашим западным партнерам, что
именно он – единственная и лучшая альтернатива Зе, – отмечает эксперт. –
Говорить и о союзе лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко со "слугами" по
состоянию на сегодня не приходится. Но,
если Юлии Владимировне (вдруг!) предложат премьерское кресло – всё может
быть…"
Напомним, народные депутаты проголосовали за законопроект о большом Государственном Гербе Украины. Документ был принят 257 голосами народных избранников в первом чтении.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости