Нардепка раскритиковала Зеленского за просьбу не вмешиваться военных в политику

Народная депутат, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз отреагировала на интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал военных не идти в политику.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" Ирина Фриз заявила, что заявления Зеленского является его личной позицией и указала, что у президента "слишком большое эго".

"Он делает такие шаги исключительно для того, чтобы удержать собственный рейтинг. Именно это является предпосылкой столкновения политики и военных", — утверждает народный депутат.

Член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности подчеркнула, что в таком случае политики также должны меньше влиять на решения военных.

"Если мы говорим, что военные не должны вмешиваться в политику, то мне бы хотелось сказать, чтобы и политики не вмешивались в разработку операций и выполнение военных задач", — сказала Ирина Фриз и добавила, что результаты на фронте могли быть лучше, если бы "политики и Офис президента меньше вмешивались" в деятельность Залужного.

Напомним, что президент Украины в интервью для издания The Sun рассказал, что вмешательство в политику ставит под угрозу национальное единство. Зеленский это объяснил тем, что в таком случае военные на фронте будут действовать как политики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинцев верит в конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Также "Комментарии" писали, что в этом же интервью Зеленский рассказал о попытках Путина организовать его убийство. На такие заявления отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.