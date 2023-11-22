Нардепка раскритиковала Зеленского за просьбу не вмешиваться военных в политику

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Slava Kot
Народная депутат, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз отреагировала на интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал военных не идти в политику.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
В эфире телеканала "Еспресо" Ирина Фриз заявила, что заявления Зеленского является его личной позицией и указала, что у президента "слишком большое эго".
Член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности подчеркнула, что в таком случае политики также должны меньше влиять на решения военных.
Напомним, что президент Украины в интервью для издания The Sun рассказал, что вмешательство в политику ставит под угрозу национальное единство. Зеленский это объяснил тем, что в таком случае военные на фронте будут действовать как политики.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинцев верит в конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Также "Комментарии" писали, что в этом же интервью Зеленский рассказал о попытках Путина организовать его убийство. На такие заявления отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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