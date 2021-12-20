Нардеп: заявление СБУ о критической нехватке угля выглядит, как попытка умыть руки

В пятницу СБУ официально предупредила правительство о критической нехватке угля, что чревато чрезвычайными ситуациями. Отключение отопления или электроэнергии – этой зимой могут стать реальностью. Это говорят не оппозиционные депутаты, а Служба безопасности. Между тем, на часе вопросов к правительству премьер-министр Шмыгаль сказал, что проблем с углем нет. Как информирует портал "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет нардеп Инна Совсун.

Инна Совсун. Фото: фейсбук Инны Совсун

"Следует срочно принимать закон об СБУ. Три месяца им понадобилось, чтобы проснуться и подтвердить, о чем эксперты кричат все это время... Это еще раз доказывает, насколько серьезны у нас проблемы со Службой Безопасности Украины. Заявление СБУ выглядит как попытка умыть руки, когда ситуация зашла в тупик. Ну мы же "предупреждали" об угрозе безопасности, к нам вопросов нет. Где вы были раньше вы точно служба безопасности?", – отмечает нардеп.

Инна Совсун отмечает, это фирменный стиль правительства – постоянная, перманентная ложь. Ситуация с запасами – критическая. Уже долгое время запасы угля отстают от плана накопления – более чем в 6 раз. В предыдущие годы на эти же даты у нас было по меньшей мере – втрое больше топлива.

По мнению Совсун, монобольшинство просто оттягивает решение проблем. На этой неделе проголосовали продление моратория на банкротство государственных шахт. Шахты, которые не способны работать без убытков и задолжали миллиарды за электроэнергию и другие услуги. Но признать их банкротами смелости не хватает, лучше трусливо тянуть вечную историю с дотациями, подачками с барского плеча – за счет налогоплательщиков.

"Справедливая трансформация, перепрофилирование, что заслуживают шахтеры и их семьи – для команды Зеленского – космос. На это в следующем году планируют выделить всего 118 млн. грн. Это мизерная сумма, не дотягивающая и до 2% всех расходов на энергетику. Таким тушением пожаров, когда припекло, мы не просто не решаем энергетическую проблему. Мы усугубляем положение дел на каждый следующий год. Создаем все большую головную боль следующим поколениям. Живем взаймы у наших детей", – отметила политик.

По ее словам, наш единственный путь к безопасности и энергетической независимости – это энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, не зависящие от ресурсов из страны-агрессора или ее сателлитов, а также здоровый рынок энергетики. Все это возможно только при условии, когда у власти находятся честные и профессиональные люди, которые не прячут голову в песок и не лгут всей стране.

Читайте также на портале "Комментарии" - в ОП признали – на всех ТЭС Украины низкие запасы угля, но обещают ситуацию исправить.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!