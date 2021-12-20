Нардеп: заявление СБУ о критической нехватке угля выглядит, как попытка умыть руки

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Кравцев Сергей
В пятницу СБУ официально предупредила правительство о критической нехватке угля, что чревато чрезвычайными ситуациями. Отключение отопления или электроэнергии – этой зимой могут стать реальностью. Это говорят не оппозиционные депутаты, а Служба безопасности. Между тем, на часе вопросов к правительству премьер-министр Шмыгаль сказал, что проблем с углем нет. Как информирует портал "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет нардеп Инна Совсун.
Инна Совсун. Фото: фейсбук Инны Совсун
Инна Совсун отмечает, это фирменный стиль правительства – постоянная, перманентная ложь. Ситуация с запасами – критическая. Уже долгое время запасы угля отстают от плана накопления – более чем в 6 раз. В предыдущие годы на эти же даты у нас было по меньшей мере – втрое больше топлива.
По мнению Совсун, монобольшинство просто оттягивает решение проблем. На этой неделе проголосовали продление моратория на банкротство государственных шахт. Шахты, которые не способны работать без убытков и задолжали миллиарды за электроэнергию и другие услуги. Но признать их банкротами смелости не хватает, лучше трусливо тянуть вечную историю с дотациями, подачками с барского плеча – за счет налогоплательщиков.
По ее словам, наш единственный путь к безопасности и энергетической независимости – это энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, не зависящие от ресурсов из страны-агрессора или ее сателлитов, а также здоровый рынок энергетики. Все это возможно только при условии, когда у власти находятся честные и профессиональные люди, которые не прячут голову в песок и не лгут всей стране.
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