Нардеп Трухин собрался "сбить" главу бюджетного комитета за спиной у Зеленского, — СМИ

Член бюджетного комитета Верховной рады и участник резонансного ДТП с шестью пострадавшими Александр Трухин якобы организовал тайную встречу с рядом других членов комитета в офисе в БЦ "Парус". На заседании якобы обсуждался захват власти в комитете, планы по манипулированию министром финансов и Офисом президента, говорится в публикации на сайте "Голос".



Нардеп Трухин задумал революцию в бюджетном комитете (фото с открытых источников)

Ссылаясь на аудиоматериалы встречи, журналисты отмечают, что на встрече якобы обсуждался вопрос отставки действующего главы комитета Юрия Аристова. Отметим, что саму запись сайт ОРД, на который ссылается "Голос", так и не опубликовал.

"Однозначно надо (увольнять Аристова, — ред.), но мы кровь не пускаем, мы голову снимать не можем, не имеем права. Делать этого мы не будем. Это политические вещи. Там недовіра или еще что-то. (Не будем, — ред.) создавать прецедент, биться головой об стену, как бился аграрный комитет", — заявил участник встречи с голосом, похожим на голос депутата Александра Трухина.

В то же время он предложил давить на министра финансов Сергея Марченко в своих интересах. "Важно, чтобы все было слажено и работало… Министр финансов ведет переговоры с той группой людей, либо с тем человеком, кто представляет людей, которые принимают решения. То есть, если это все происходит в присутствии Сергея Михалыча (Марченко — министр финансов Украины, — ред.), он четко понимает, вот поверьте мне, это будет для него сигнал в переговорной позиции. Он будет ждать встречи с коллективом нашим, который скажет: "Сереж, тебе надо, давай сядем сложим, чтобы оно тебе не рвало. Понятно, что здесь будет подключаться и Кирилл, и будет как-то лепится этот колобок. Для Сергея Михалыча это будет очень важно, я так думаю. Видеть, четко понимать. И когда он увидит, что по переформатированию комиссий принято решение таким количеством присутствующих, и кто эти присутствующие. Он же всех вас знает как вменяемых, серьезных людей. Это рабочая группа по бюджету, по кодексу, замена подкомитетов. Я думаю, ему дальше не надо объяснять…", — предложил Трухин.

Журналисты "Голос" пишут, что при этом Александр Трухин якобы считает нормальным, что Офис Президента не заметит изменений в бюджетном комитете. "Для меня лично начальник — президент и ребята из Офиса президента… Заметят ли они специфическое голосование в комитете? Смотрите, ОП и президент, поверьте мне, у них есть какие-то один, два, три, четыре, пять, десять важных вопросов в течение года, все. Правильно? Но если они будут звонить "в рельсу" и кого-то из нас будут собирать и что-то говорить… одного, двоих, не важно, остальные будем говорить: "Верим, конечно, верим, а можно чтобы нам тоже позвонили. Мы все верим. Но мало ли, провод оборвался", — предложил депутат.

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