Нардеп рассказала, почему гнев Мецгера – это не эмоции, а попытка скрыть преступление по финансированию терроризма

Сегодня о скандале руководства "Укрэксимбанка" с журналистами "Схем" говорят все. При этом не все говорят о том, что фраза "Вырубы его, Володь" стала реакцией Евгения Мецгера на вопрос журналиста о кредите, предоставленном государственным банком лицам и компаниям в так называемой "ДНР". И это очень важно. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет нардеп фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.

Евгений Мецгер Фото: 24 канал

Народный депутат отмечает, это не просто потерявшему контроль руководителю "Укрэксимбанка" не понравились вопросы, и он отреагировал слишком эмоционально. Это выглядит на сокрытие преступления. Преступления по финансированию терроризма.

"Это делает Мецгер, человек Зеленского из Кривого Рога. И это интересный бумеранг за попытку Банковой изобразить "госизмену" за покупку угля в 2014 году в украинских государственных шахт! Еще задолго до их всяких там "национализаций" боевиками квазиреспублик. И в условиях энергоблокады Украины со стороны Москвы в сложную зиму 2014-го...", – отмечает Виктория Сюмар.

Она добавляет, вот сейчас этот бумеранг четко покажет, кто кого кредитовал на оккупированных территориях, и как Владимир Зеленский обеспечит энергонезависимость Украины в значительно более благополучный 2021-й год.

Читайте также на портале "Комментарии" – руководитель "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер признал, что был не прав и попросил прощения у журналистов "Схем", а также всего журналистского цеха Украины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало – программа журналистских расследований "Схемы" восстановила удаленные кадры нападения на журналистов в здании "Укрэксимбанка"

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