Нардеп рассказала, почему гнев Мецгера – это не эмоции, а попытка скрыть преступление по финансированию терроризма

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Кравцев Сергей
Сегодня о скандале руководства "Укрэксимбанка" с журналистами "Схем" говорят все. При этом не все говорят о том, что фраза "Вырубы его, Володь" стала реакцией Евгения Мецгера на вопрос журналиста о кредите, предоставленном государственным банком лицам и компаниям в так называемой "ДНР". И это очень важно. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет нардеп фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.
Евгений Мецгер Фото: 24 канал
Народный депутат отмечает, это не просто потерявшему контроль руководителю "Укрэксимбанка" не понравились вопросы, и он отреагировал слишком эмоционально. Это выглядит на сокрытие преступления. Преступления по финансированию терроризма.
Она добавляет, вот сейчас этот бумеранг четко покажет, кто кого кредитовал на оккупированных территориях, и как Владимир Зеленский обеспечит энергонезависимость Украины в значительно более благополучный 2021-й год.
Читайте также на портале "Комментарии" – руководитель "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер признал, что был не прав и попросил прощения у журналистов "Схем", а также всего журналистского цеха Украины.
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