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Нардеп рассказала о самых больших угрозах для Украины в 2022 году

Инна Совсун поделилась, чего ждать украинцам и отметила положительные события года

сегодня, 16:16
Автор:

Козлова Альбіна
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Народная депутат Инна Совсун написала об итогах и "изменах" года. Также она рассказала, какие самые большие угрозы ждут украинцев в следующем году на своей странице в Facebook.

Нардеп рассказала о самых больших угрозах для Украины в 2022 году

Инна Совсун, фото Facebook

В списке угроз: новые атаки со стороны России, энергетический кризис, нереформированные суды, сворачивание реформы "Новая украинская школа", не доведение до логического завершения кампании по вакцинации; анонсы налоговой и пенсионной реформ, которые настораживают.

Среди побед своей команды в 2022 году Инна Совсун назвала следующие: принятие законопроекта о выделении средств на кислородные станции для больных Covid-19, принятие долгожданного законопроекта об экспертизе учебников.

Из политических событий, произошедших в течение 2021 года, политик отметила еще одно важное — принятие закона об энергоэффективности и добавила, что приобщилась к подготовке финальной версии законопроекта.

Также Инна Совсун назвала одними из главных событий года: закон о развитии производства биометана, выплату задолженности по зеленому тарифу, открытие рынка земли, Крымскую платформу и военный учет для женщин. Относительно последнего она отметила, что инициативу нужно усовершенствовать.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты дали экономический прогноз для Украины на 2022 и рассказали, какие существуют риски, угрозы и перспективы. Большим системным вызовом они считают низкий рост экономики и большую инфляцию, намного выше увеличения социальных стандартов. Это гарантированно ухудшит положение многих украинцев, особенно слоев населения с низким уровнем дохода. Также эксперты предупредили, что в следующем году из-за спроса на продукты питания цены на них продолжат расти.


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Источник: https://www.facebook.com/sovsun.inna/posts/1981760721986589
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