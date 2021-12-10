Нардеп рассказал, какой шаг «слуг народа» вернет Украину во времена СССР

В последнее время в СМИ активно обсуждают новую инициативу от "слуг народа" – регулирование цен на продукты питания. Такой шаг приведет к тому, что мелкие предприниматели, зарабатывающие себе на хлеб и обеспечивающие работой других людей, просто выйдут на новый Майдан. Как передает издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал нардеп 7-го и 8-го созывов Верховной Рады Олег Медуница.

Супермаркет. Фото из открытых источников

Нардеп рассказал, что у него есть немало хороших приятелей, которые задействованы в пищевой индустрии. И тут вдруг оказалось, что их деятельность "слуги народа" решили отрегулировать. Чтобы украинцы имели возможность получать дешевые продукты питания, власти решили вмешаться в хозяйственную деятельность производителей и законы рынка, и ограничить цены на пищевую продукцию.

"Слуги" зарегистрировали соответствующий законопроект, возвращающий нас в советское время, когда цены на продукты питания регулировало государство. К чему это приведет, я думаю, все прекрасно понимают. Эти атавизмы "совковой" экономики были полностью ликвидированы предыдущей властью "Порошенко-Яценюка-Гройсмана". Тогда из украинского законодательства убрали обязанность государства регулировать цены на продовольствие. Собственно, их убрали потому, что власти уже не использовали эти нормы. Не было действенных механизмов, не было предусмотрено законодательством ответственности за нарушение этих норм. То есть суть государственного регулирования цен на продукты питания была исключительно формальной. А теперь "зеленые" популисты решили вернуть европейскую Украину обратно в "совок" – "даешь колбасу по 2.20"!", – отметил Олег Медуница.

Он добавляет, бизнес людей, сделавших сами себя, идущих на риск, поднимающих ВВП нашего государства, берущих кредиты, уплачивающих налоги, самостоятельно обеспечивающих себя, свои семьи и семьи своих наемных работников, сейчас оказался под большой угрозой. И только потому, что кто-то из "зеленых" политиков, в угоду своим стремительно падающим рейтингам, решил пойти на очередной PR-шаг – подстроиться под лево-популистические настроения части граждан. "Слуги" в очередной раз демонстрируют, что собственные рейтинги им дороже здравого экономического смысла.

"Добро пожаловать, в СССР! Или в современную Венесуэлу. Но хочу заметить. Эти мои друзья, о которых я вспомнил, и многие другие знакомые, прошедшие через майданы, прошедшие войну, молча по домам сидеть не будут, если кто-нибудь будет пытаться отобрать у них право на свободный труд. Если право украинских предпринимателей на свободный труд окажется под угрозой, они обязательно выйдут "на улицу" и положат этой "зеленой власти" конец", – резюмировал Медуница.

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