Нардеп рассказал, какой шаг «слуг народа» вернет Украину во времена СССР

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Кравцев Сергей
В последнее время в СМИ активно обсуждают новую инициативу от "слуг народа" – регулирование цен на продукты питания. Такой шаг приведет к тому, что мелкие предприниматели, зарабатывающие себе на хлеб и обеспечивающие работой других людей, просто выйдут на новый Майдан. Как передает издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал нардеп 7-го и 8-го созывов Верховной Рады Олег Медуница.
Супермаркет. Фото из открытых источников
Нардеп рассказал, что у него есть немало хороших приятелей, которые задействованы в пищевой индустрии. И тут вдруг оказалось, что их деятельность "слуги народа" решили отрегулировать. Чтобы украинцы имели возможность получать дешевые продукты питания, власти решили вмешаться в хозяйственную деятельность производителей и законы рынка, и ограничить цены на пищевую продукцию.
Он добавляет, бизнес людей, сделавших сами себя, идущих на риск, поднимающих ВВП нашего государства, берущих кредиты, уплачивающих налоги, самостоятельно обеспечивающих себя, свои семьи и семьи своих наемных работников, сейчас оказался под большой угрозой. И только потому, что кто-то из "зеленых" политиков, в угоду своим стремительно падающим рейтингам, решил пойти на очередной PR-шаг – подстроиться под лево-популистические настроения части граждан. "Слуги" в очередной раз демонстрируют, что собственные рейтинги им дороже здравого экономического смысла.
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