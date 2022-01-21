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Нардеп рассказал, что может заставить союзников отвлечься от Украины раз и навсегда

«Вишенкой на торте» стало заявление сенатора и вице-главы Группы поддержки Украины в Сенате США относительно закона о «ленд лизе» для Украины

сегодня, 17:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Главным событием недели стала передача Украине Великобританией партии противотанкового вооружения. Без бумажного и пиар-шума британские самолеты быстро доставили в Украину простое в использовании и эффективное противотанковое оружие. Вслед за этим решением американцы готовятся передать Украине минометы, дополнительную партию "Джавелинов", противовоздушные ракеты и пусковые установки. Соединенные Штаты предоставили разрешение странам Балтии передать Украине полученное ранее у них оружие. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп 7-го и 8-го созывов Верховной Рады Олег Медуница.

Нардеп рассказал, что может заставить союзников отвлечься от Украины раз и навсегда

Противотанковое вооружение. Фото: из открытых источников

Нардеп отмечает, не осталась в стороне и Чехия. Она передает Украине дефицитные артиллерийские снаряды. Предложение правительства о предоставлении Украине боеприпасов будет официально представлено в среду, 26 января.

"И "вишенкой на торте" стало заявление сенатора и вице-главы Группы поддержки Украины в Сенате США по закону о "ленд лизе" для Украины. Вроде того, который действовал во время Второй мировой войны и помогал Советскому Союзу побеждать нацистскую Германию. Теперь Америка с помощью нового закона о "ленд лизе" будет помогать украинцам выстоять против фашистов российских. Единственное, чего я не понимаю, так это пассивной позиции украинской власти. Будет российское наступление или не будет – мы должны быстро перевести жизнь страны на милитаристические рельсы, если хотим выжить и сохранить государство", – отметил Олег Медуница.

По его словам, власть должна сегодня, прежде всего, обеспечить обороноспособность страны. Когда весь цивилизованный мир вместе с нами, сейчас именно такой подходящий случай, именно то удобное время, а не время успокаивающих, пацифистских заявлений со стороны президента.

"Надо откровенно сказать обществу реальную угрозу. И этим можно объяснить все неудобства подготовки к войне. Война – это стоимостная штука. Вооружение, которое нам передают союзники, стоит сотни миллионов долларов и союзники будут очень удивлены, когда узнают, что украинские власти относятся пассивно к организации сопротивления Москве и проявляют бездействие при наличии очевидной угрозы", – подытожил нардеп.

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Источник: https://www.facebook.com/oleg.medunitsya/posts/4869212203162519
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