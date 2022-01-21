Нардеп рассказал, что может заставить союзников отвлечься от Украины раз и навсегда

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Кравцев Сергей
Главным событием недели стала передача Украине Великобританией партии противотанкового вооружения. Без бумажного и пиар-шума британские самолеты быстро доставили в Украину простое в использовании и эффективное противотанковое оружие. Вслед за этим решением американцы готовятся передать Украине минометы, дополнительную партию "Джавелинов", противовоздушные ракеты и пусковые установки. Соединенные Штаты предоставили разрешение странам Балтии передать Украине полученное ранее у них оружие. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп 7-го и 8-го созывов Верховной Рады Олег Медуница.
Противотанковое вооружение. Фото: из открытых источников
Нардеп отмечает, не осталась в стороне и Чехия. Она передает Украине дефицитные артиллерийские снаряды. Предложение правительства о предоставлении Украине боеприпасов будет официально представлено в среду, 26 января.
По его словам, власть должна сегодня, прежде всего, обеспечить обороноспособность страны. Когда весь цивилизованный мир вместе с нами, сейчас именно такой подходящий случай, именно то удобное время, а не время успокаивающих, пацифистских заявлений со стороны президента.
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