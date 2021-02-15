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Нардеп потроллил правительство и Зеленского из-за задержки с вакцинацией от коронавируса (ВИДЕО)

На новость о задержании с вакцинацией нардеп отреагировал остроумным видео

сегодня, 19:10
Автор:

Вечканова Елена

15 февраля в Украине должна была начаться массовая вакцинация от коронавируса. Впрочем, через определенные проблемы и технические задержки поставка препарата к государству задерживается. На такую новость неординарно отреагировал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Нардеп потроллил правительство и Зеленского из-за задержки с вакцинацией от коронавируса (ВИДЕО)

Гончаренко потроллил Зеленского в Telegram. Фото из открытых источников

На личном Telegram-канале политик выложил короткое видео с маленьким мальчиком, который бегает вокруг снежной лопаты, но не способен убрать ее с дороги, потому что она постоянно пытается его ударить.

"Видеоминиатюра — Зеленский пытается договориться о поставках вакцины от COVID-19", подписал ролик Гончаренко.

В своей заметке он обошелся без видимой критики, только привел отдельные факты. Так, Гончаренко напомнил об обещаниях главного санитарного врача страны Виктора Ляшко о поставках противоковидной вакцины для украинцев до 15 февраля. Также политик добавил немного статистики о процессе массовых прививок в других странах мира:

"Однако в Великобритании от коронавируса вакцинировали уже 15 млн человек, в Германии — 3,8 млн, а власть критикуют за якобы медленный темп вакцинации населения. В Евросоюзе вообще заявили, что до конца лета планируют вакцинировать всех желающих", — отметил Алексей Гончаренко.

В конце нардеп добавил, что в Объединенных Арабских Эмиратах, где в эти выходные с официальным визитом находился Владимир Зеленский, вакцинировать население против COVID-19 начали еще в декабре 2020 года. По мнению Гончаренко, именно подобный опыт следует перенимать у ОАЭ, а "не праздновать День влюбленных".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, в чем причина задержки начала вакцинации украинцев от коронавируса и когда ориентировочно стоит ждать ее начала.

Также на портале можно узнать, сколько вакцинаций в месяц планируют делать украинские врачи. Кроме того, не лишним будет ознакомиться с причинами, из-за которых украинцам важно согласиться на прививку от коронавируса.


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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/5155
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