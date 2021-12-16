Нардеп от ОПЗЖ Юрий Загородний рассказал, почему для Украины так важно срочно изменить экономический курс

Действующей власти не хватает профессионализма, чтобы запустить экономику страны. Поэтому для пополнения бюджета власть ищет все новые и новые поводы, чтобы обложить украинцев дополнительными налогами. Об этом заявил член Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Украины Юрий Загородний, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

Юрий Загородний - фото: Прямий

Парламентарий подчеркнул, что вместо того, чтобы менять экономический курс страны, власть продолжает политику тарифного геноцида, начатую ее предшественниками, только еще усиливая ее за счет дополнительного налогообложения.

"В своей статье Виктор Медведчук рассмотрел некоторые экономические показатели достижений украинской власти. Президент Владимир Зеленский в своем ежегодном послании к Верховной Раде 48 раз сказал, что "впервые в Украине происходят положительные события", хотя на самом деле никакого позитива не происходит. К примеру, по такому показателю, как уровень ВВП на одного украинца, наша страна находится на последнем месте в Европе и на 137-м месте в мире. По уровню ВВП нас опередила даже Молдова. По покупательной способности граждан Украина также находится на последнем месте в Европе. О чем можно говорить? В бюджет по сравнению с предыдущими годами заложена меньшая сумма на субсидии, для помощи людям", – отметил Загородний.

По мнению нардепа, катастрофическая ситуация и в энергетической отрасли.

"ТЭЦ пытаются перевести на газ, хотя его цена чрезвычайно высока. Людям за него нечем платить, потому что низкие зарплаты и пенсии. Их увеличение возможно лишь тогда, когда будет расти экономика, которая сейчас не работает. Чтобы она заработала, нужно менять экономический курс, о чем все время говорит наша политическая сила "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь"", – подчеркнул парламентарий.

Поднимая тему экономической ситуации в стране, нардеп затронул и тему законопроектов об открытии рынка земли, которые сейчас вносятся на рассмотрение парламента.

"Земельный пакет, открытие рынка земли ‒ это все антинародный, антисоциальный закон, потому что он является прямым нарушением Конституции Украины. Без суда изымать какой-либо участок нельзя. Однако есть сомнения, будут ли действовать по закону, потому что суды находятся под контролем власти. Есть большой риск, что многие участки будут изъяты, в том числе охраняемые законом как культурное наследие", – уверен Юрий Загородний.





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