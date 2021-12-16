Нардеп от ОПЗЖ Юрий Загородний рассказал, почему для Украины так важно срочно изменить экономический курс

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Станислав Молчанов
Действующей власти не хватает профессионализма, чтобы запустить экономику страны. Поэтому для пополнения бюджета власть ищет все новые и новые поводы, чтобы обложить украинцев дополнительными налогами. Об этом заявил член Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Украины Юрий Загородний, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады.
Юрий Загородний - фото: Прямий
Парламентарий подчеркнул, что вместо того, чтобы менять экономический курс страны, власть продолжает политику тарифного геноцида, начатую ее предшественниками, только еще усиливая ее за счет дополнительного налогообложения.
По мнению нардепа, катастрофическая ситуация и в энергетической отрасли.
Поднимая тему экономической ситуации в стране, нардеп затронул и тему законопроектов об открытии рынка земли, которые сейчас вносятся на рассмотрение парламента.
"Земельный пакет, открытие рынка земли ‒ это все антинародный, антисоциальный закон, потому что он является прямым нарушением Конституции Украины. Без суда изымать какой-либо участок нельзя. Однако есть сомнения, будут ли действовать по закону, потому что суды находятся под контролем власти. Есть большой риск, что многие участки будут изъяты, в том числе охраняемые законом как культурное наследие", – уверен Юрий Загородний.
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