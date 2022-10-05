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Нардеп от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин стал подозреваемым в госизмене

Следствие считает, что депутат публиковал в СМИ пропагандистские материалы во вред Украине накануне российского вторжения и после его начала.

сегодня, 16:40
Автор:

Затула Богдан
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Депутат Верховной Рады от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин стал подозреваемым в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Как передает портал "Комментарии", об этом заявили в Государственном бюро расследований (ГБР).

Нардеп от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин стал подозреваемым в госизмене

Ренат Кузьмин. Фото из открытых источников

В бюро заявили, что его сотрудники в рамках досудебного расследования установили, что Кузьмин накануне и после начала полномасштабного российского вторжения в Украину размещал в СМИ пропагандистские материалы, направленные на нанесение вреда государству. Следствие считает, что пропагандистские материалы Кузьмин озвучивал начиная с марта 2021 года, а их целью было формирование в обществе антиукраинских настроений и информационного влияния для вреда суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.

Санкция статьи, по которой получил подозрение нардеп, подразумевает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.


При этом следствие не располагает информацией о фактическом местоположении Кузьмина, оно сейчас устанавливается. В рамках поисков нардепа правоохранители провели более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.

Напомним, что в 2007-2013 годах Ренат Кузьмин был заместителем и первым заместителем генерального прокурора Украины. Именно под его руководством в суд направлялись дела бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и экс-премьера Юлии Тимошенко. Также Кузьмин открывал уголовное дело в отношении экс-президента Леонида Кучмы по факту превышения власти и служебных полномочий, что привело, по версии следствия, к гибели журналиста Георгия Гонгадзе. 



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/narodnomu-deputatu-renatu-kuzminu-povidomleno-pro-pidozru-u-derzhavnij-zradi
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