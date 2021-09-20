Нардеп от фракции "Голос" сделал неожиданное заявление

Несколько нардепок от фракции "Голос" берут деньги на свои округа от власти. Такое заявление сделал нардеп Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

Ярослав Железняк, фото Facebook

По его словам депутаты Галина Васильченко и Наталья Пипа получили от власти 20 млн гривен на "инфраструктурные субвенции" по новому механизму лояльности депутатов. Две депутатки выбраны по мажоритарным округам Львовской области.

"Многие источники из провластного большинства, Кабмина и бюджетного Комитета подтвердили, что вопрос выделения такого щедрого подарка на этот раз решался именно в Офисе Президента. Выделяют деньги лояльным к власти. Мои попытки остановить это "сотрудничество" без огласки закончились безрезультатно. Ну и как-то так случилось, что другие депутаты (даже некоторые от власти) такие подарки не получили. Странные совпадения", — сообщает Ярослав Железняк.

Тоже самое касается и некоторых нардепов от объединения "Справедливость". Ярослав Железняк говорит, что представителей этого объединения часто стали видеть в Офисе президента. Например, депутатку Устинову видели в Офисе в четверг после обеда. Это произошло за час до совещания по повестке дня Парламента на следующую неделю. О сотрудничестве нардепов с Офисом, свидетельствует и факт голосования за первый этап бюджетного кодекса. Кроме "Слуг народа" и лояльных групп, с ними проголосовали 6 депутатов от объединения "Справедливость".

Также в сообщении Ярослава Железняка говорится и о том, что эти же нардепы начали попытки блокировать его письмо об отправке на Венецианскую комиссию законопроекта об олигархах 5599.

"Думаю, этого достаточно для того, чтобы каждый сделал свой вывод. В ближайшие недели мы увидим много показательных голосований: начиная с дополнительного выделения еще больше денег на округа в бюджете 2021/22-го года, и заканчивая важными законами для Офиса и кадровой ротации и все тайное станет явным. В частности о реальных мотивах разрушения фракции и попыток захвата постов в партии "Голос" последние девять месяцев ", — пишет Ярослав Железняк.

Нардеп напомнил, что когда создавалась партия "Голос", то основным принципом было не продавать свои политические решения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде могут произойти столкновения во время голосования законопроекта об олигархах. Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк не исключает "физического противостояния" при рассмотрении законопроекту об олигархах в сессионном зале Верховной Рады.

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