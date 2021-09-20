logo
Русский Українська

BTC/USD

43766.55

ETH/USD

3054.77

LTC/USD

158.52

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Нардеп от фракции "Голос" сделал неожиданное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардеп от фракции "Голос" сделал неожиданное заявление

За 20 млн гривен несколько депутатов от фракции "Голос" работают на власть

сегодня, 14:54
Автор:

Антон Рудак

Несколько нардепок от фракции "Голос" берут деньги на свои округа от власти. Такое заявление сделал нардеп Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

Нардеп от фракции "Голос" сделал неожиданное заявление

Ярослав Железняк, фото Facebook

По его словам депутаты Галина Васильченко и Наталья Пипа получили от власти 20 млн гривен на "инфраструктурные субвенции" по новому механизму лояльности депутатов. Две депутатки выбраны по мажоритарным округам Львовской области.

"Многие источники из провластного большинства, Кабмина и бюджетного Комитета подтвердили, что вопрос выделения такого щедрого подарка на этот раз решался именно в Офисе Президента. Выделяют деньги лояльным к власти. Мои попытки остановить это "сотрудничество" без огласки закончились безрезультатно. Ну и как-то так случилось, что другие депутаты (даже некоторые от власти) такие подарки не получили. Странные совпадения", — сообщает Ярослав Железняк.

Тоже самое касается и некоторых нардепов от объединения "Справедливость". Ярослав Железняк говорит, что представителей этого объединения часто стали видеть в Офисе президента. Например, депутатку Устинову видели в Офисе в четверг после обеда. Это произошло за час до совещания по повестке дня Парламента на следующую неделю. О сотрудничестве нардепов с Офисом, свидетельствует и факт голосования за первый этап бюджетного кодекса. Кроме "Слуг народа" и лояльных групп, с ними проголосовали 6 депутатов от объединения "Справедливость".

Также в сообщении Ярослава Железняка говорится и о том, что эти же нардепы начали попытки блокировать его письмо об отправке на Венецианскую комиссию законопроекта об олигархах 5599.

"Думаю, этого достаточно для того, чтобы каждый сделал свой вывод. В ближайшие недели мы увидим много показательных голосований: начиная с дополнительного выделения еще больше денег на округа в бюджете 2021/22-го года, и заканчивая важными законами для Офиса и кадровой ротации и все тайное станет явным. В частности о реальных мотивах разрушения фракции и попыток захвата постов в партии "Голос" последние девять месяцев ", — пишет Ярослав Железняк.

Нардеп напомнил, что когда создавалась партия "Голос", то основным принципом было не продавать свои политические решения. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде могут произойти столкновения во время голосования законопроекта об олигархах. Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк не исключает "физического противостояния" при рассмотрении законопроекту об олигархах в сессионном зале Верховной Рады.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/2962771793982302
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ