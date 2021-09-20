Кто в "Голосе" продолжает работать на Банковую: Железняк раскрыл карты

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Антон Рудак
Несколько нардепок от фракции "Голос" берут деньги на свои округа от власти. Такое заявление сделал нардеп Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.
Ярослав Железняк, фото Facebook
По его словам депутаты Галина Васильченко и Наталья Пипа получили от власти 20 млн гривен на "инфраструктурные субвенции" по новому механизму лояльности депутатов. Две депутатки выбраны по мажоритарным округам Львовской области.
Тоже самое касается и некоторых нардепов от объединения "Справедливость". Ярослав Железняк говорит, что представителей этого объединения часто стали видеть в Офисе президента. Например, депутатку Устинову видели в Офисе в четверг после обеда. Это произошло за час до совещания по повестке дня Парламента на следующую неделю. О сотрудничестве нардепов с Офисом свидетельствует и факт голосования за первый этап Бюджетного кодекса. Кроме "Слуг народа" и лояльных групп, с ними проголосовали 6 депутатов от объединения "Справедливость".
Также в сообщении Ярослава Железняка говорится и о том, что эти же нардепы начали попытки блокировать его письмо об отправке на Венецианскую комиссию законопроекта об олигархах 5599.
Нардеп напомнил, что когда создавалась партия "Голос", то основным принципом было не продавать свои политические решения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде могут произойти столкновения во время голосования законопроекта об олигархах. Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк не исключает "физического противостояния" при рассмотрении законопроекта об олигархах в сессионном зале Верховной Рады.
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