Нардеп: Лукашенко уже готов предать Путина – идут торги о том, сколько заплатят

Запад с самого начала все понял и стал переманивать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на свою сторону. Никаких нежностей и поцелуев: обычное желание расколоть фашистов хотя бы на два лагеря. Кажется, валюта была подобрана идеально. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм пишет нардеп Алексей Гончаренко.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Чем перекупить военного преступника, который с любыми деньгами получит смертный приговор? Только гарантиями безопасности. Вы в фильмах это видели, "пошел на сделку со следствием" и уехал по программе защиты свидетелей. Пока что Лукашенко готов слать сюда пушечное мясо. Позволяет россиянам запускать ракеты со своей территории, становясь соучастником военных преступлений", – написал Алексей Гончаренко.

Политик советует не радоваться раньше времени. При этом нужно осознать, что сам факт переговоров, на которые Запад идет весьма охотно – признак того, что с Лукашенко готовы говорить в Минске. Ключ подобран, торгуются лишь за его цену.

"Путин, картофельный Муссолини уже на второй день войны за твоей спиной торгуется?", – задается вопросом Алексей Гончаренко.

Отметим, вчера у Лукашенко состоялся разговор с президентом Турции Эрдоганом, в котором он высказал надежду, что война в Украине не перерастет в планетарную.

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