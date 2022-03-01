Нардеп: Лукашенко уже готов предать Путина – идут торги о том, сколько заплатят

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Кравцев Сергей
Запад с самого начала все понял и стал переманивать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на свою сторону. Никаких нежностей и поцелуев: обычное желание расколоть фашистов хотя бы на два лагеря. Кажется, валюта была подобрана идеально. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм пишет нардеп Алексей Гончаренко.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Политик советует не радоваться раньше времени. При этом нужно осознать, что сам факт переговоров, на которые Запад идет весьма охотно – признак того, что с Лукашенко готовы говорить в Минске. Ключ подобран, торгуются лишь за его цену.
Отметим, вчера у Лукашенко состоялся разговор с президентом Турции Эрдоганом, в котором он высказал надежду, что война в Украине не перерастет в планетарную.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ООН подсчитали потери среди мирного населения Украины в войне с Россией. Больше всего погибает граждан Украины после ракетных обстрелов и бомбардировок мирных городов Украины. Много людей остается под завалами.
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