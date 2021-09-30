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Нардеп Ивченко: попытка ввести минимальный налог на землю – это признак недальновидности правительства

Введение минимального налога на землю на каждый гектар сильно ударит по мелким фермерам

сегодня, 16:13
Автор:

Кравцев Сергей

Минимальный налог на землю с каждого гектара от Министерства аграрной политики может сильно ударить по мелких крестьянах. Как передает издание "Комментарии", такое мнение высказал нардеп, член Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Вадим Ивченко, пишет сайт AgroPolit.com.

Нардеп Ивченко: попытка ввести минимальный налог на землю – это признак недальновидности правительства

Вадим Ивченко Фото: ukrgate.com

Намерения ввести новый налог, чтобы увеличить поступления в казну уже публично озвучил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко. Вадим Ивченко предостерегает власть от недальновидных шагов в отношении жителей села. Ведь многим украинцам после введения нового налога ничего другого не останется, кроме как продавать свою землю аграрным холдингам. 

Нардеп уверен, что побороть теневой оборот земли невозможно, лишь повышая налоги. Изменить ситуацию могут налоговые стимулы, а не налоговое давление.

"Нужно понимать, что люди не просто так пошли "в тень". Только стимулами можно привлечь в легальное производство сельскохозяйственной продукции единоличников", – отметил нардеп.

Вадим Ивченко считает, что разумным было бы прописать на законодательном уровне возможность отсрочки или компенсации налога, в случае, если он будет введен. Правильно будет дать отсрочку уплаты налога за один гектар – на два года для тех семейных ферм, которые только образовались. Еще один путь нардеп видит в компенсации налога. Ивченко убежден, только после того, как недавно зарегистрированные фермерские хозяйства станут на ноги они смогут уплатить налог, а на первых порах для них должны быть введены "налоговые каникулы". 

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Источник: https://agropolit.com/news/21969-stimulyuvati-legalne-virobnitstvo-silskogospodarskoyi-produktsiyi-mojna-preferentsiyami-a-ne-vedennyam-minimalnogo-podatku-na-1-ga-zemli--ivchenko
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